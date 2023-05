Zeekr 001 WE, la nuova elettrica cinese con 1.000 km di autonomia

Probabilmente conoscete Geely, il colosso dell’automotive cinese che da qualche anno si è avvicinato al mercato europeo stringendo alleanze con molti brand, tra cui Smart e Mercedes-Daimler, oltre ad acquisire quote per ciò che riguarda Volvo (con anche Lynk&Co) nonché i nuovi proprietari di Lotus e Polestar. Un grande attore, in via di espansione soprattutto con l’avvento dell’auto elettrica, ed infatti Zeekr, il nuovo brand cinese, rappresenta la punta di diamante dell’offerta, posizionandosi nella fascia alta del mercato, come brand premium.

Nessuna come lei prima d’ora

Si tratta del nuovo modello della casa cinese, una via di mezzo tra una berlina, un crossover e una coupè di alto livello, con dimensioni difficilmente prevedibili. E’ il primo modello che adotterà le nuove batterie CTO 3.0 Qilin della CATL, con una tecnologia innovativa e tantissima densità energetica, così da assicurare sulla carta ben 1.032 km di autonomia (nel ciclo di omologazione cinese CLTC). Certo, non si parla di numeri da nulla, perché infatti la batteria è da ben 140 kWh di capacità, quasi il 40% più grande rispetto alle applicazioni più generose, impiegate sui grossi suv come BMW iX, Mercedes EQS SUV o Tesla Model X. L’autonomia così ampia non è perciò solo frutto di una migliore tecnologia ma anche di una maggiore batteria. La densità arriva così a 255 Wh/kg, un valore di tutto rispetto e offrono una potenza del 13% superiore rispetto alla variante da 100 kWh, che dispone di circa 741 km di autonomia.

In entrambi i modelli, la batteria alimenta un powertrain a doppio motore elettrico, con trazione integrale, per una potenza massima di ben 544 CV e 686 Nm di coppia. Il prezzo al cliente, convertito dalla cifra in Yen cinesi, è di circa 53 mila euro, mentre la versione standard da 100 kWh presenta un listino di circa 40.000 euro. Si tratta di un veicolo di segmento quasi E, con ben 4,97 m di lunghezza, basato sulla piattaforma SEA, largamente impiegata su modelli di casa Volvo o Lynk&Co, e che molto probabilmente debutterà in Europa entro la fine dell’anno. Arriverà sui nostri mercati infatti, sia la Zeekr 001 che vediamo nelle immagini che un SUV, chiamato Zeekr X, dapprima in Svezia e Olanda e successivamente anche negli altri paesi.