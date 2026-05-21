Le avventure di Alice con Wheeldon arrivano alla Scala

La Regina di Cuori, con la sua parodia dell'Adagio della Rosa della Bella Addormentata, è al centro di un corpo di ballo composto da carte da gioco. Danzano il Brucaliffo e il Cappellaio Matto trasformato in un ballerino di tip tap. Non mancano la cucina da incubo, lo Stregatto e il Tea party. Siamo nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie così come lo ha reinventato il britannico Christopher Wheeldon nel balletto "Alice's Adventures in Wonderland", nato nel 2011 su commissione del Royal Ballet in collaborazione con il compositore Joby Talbot. Un grande successo che adesso arriva in Italia e oggi debutta alla Scala, dove rimarrà fino al 30 maggio. Wheeldon è noto anche ai patiti della serie "Étoile" per un cameo in cui interpreta se stesso.

Il balletto, che fonde il rigore tecnico con le suggestioni della danza contemporanea, si annuncia adatto a ogni genere di pubblico, sia a coloro che sono semplici appassionati di Alice e che vogliono trascorrere una giornata in famiglia, sia ai più esperti conoscitori delle coreografie classiche e contemporanea. Sì, perché Talbot nella musica ha inserito un richiamo voluto a Chaikovskij e Wheeldon non ha fatto mistero di essersi ispirato anche al classico dei classici Petipa.

Alice, invece che essere una bambina, è una ragazzina, e fa parte della narrazione anche una storia d'amore ambientata in un romantico mondo giovanile. Anche la storia di Lewis Carroll è stata modificata, benché l'autore di Alice giochi un ruolo importante e anzi è uno dei personaggi della vicenda.

Ecco l'esordio. Henry Liddell, decano del Christ Church College di Oxford, e sua moglie stanno per tenere un ricevimento in giardino. Alice è rattristata nel vedere il suo amico Jack, aiutante del giardiniere, licenziato, andarsene via mortificato. Lewis Carroll, docente di matematica e amico di famiglia, la consola offrendosi di scattarle una fotografia. Scompare sotto il telo della macchina fotografica e, con grande sorpresa di Alice, riemerge trasformato in Bianconiglio. Quando salta nella sua borsa fotografica e svanisce, Alice lo segue... iniziano le coloratissime, movimentate e divertenti avventure.

Tra i ballerini Agnese Di Clemente poi Camilla Cerulli e Linda Giubelli, nel ruolo protagonista di Alice; Claudio Coviello, poi Mattia Semperboni e Marco Agostino nei panni di Lewis Carroll/ Bianconiglio; Nicoletta Manni poi Alice Mariani, Virna

Toppi, Martina Arduino in scena come Madre/Regina di Cuori, Navrin Turnbull, Nicola Del Freo e Timofej Andrijashenko come Jack/Fante di Cuori, Christian Fagetti e Marco Messina nei panni dell'Illusionista/Cappellaio Matto.