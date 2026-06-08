Abu Dhabi, asse tra Italia ed Emirati: accordo tra Istituto Milton Friedman, AB Group e TRENDS Group

Si è svolto il 5 giugno 2026, presso la sede di TRENDS Group ad Abu Dhabi, un importante incontro bilaterale tra i vertici dell’Istituto Milton Friedman, di AB Group e del prestigioso think tank emiratino.

Alessandro Bertoldi, Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, accompagnato da Adriano Teresi, Direttore di AB Group, ha incontrato Mohammed Abdullah Al-Ali, Presidente e Fondatore di TRENDS Research & Advisory, insieme ai principali dirigenti del centro di ricerca.

L’incontro ha posto le basi per una collaborazione strutturata tra le due realtà su molteplici temi di comune interesse, tra cui la ricerca strategica e il foresight, la politica internazionale, l’economia e la diplomazia pubblica, la cultura, il soft power e la comunicazione delle rispettive identità, nonché le sfide legate alla sicurezza, all’innovazione tecnologica e alla governance globale.

Le parti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il ponte intellettuale e strategico tra gli Emirati Arabi Uniti, l’Italia e l’Europa, in una fase storica in cui il dialogo tra civiltà, la resilienza culturale e la cooperazione in ambito digitale e geopolitico rappresentano priorità condivise, in particolare nella lotta contro il terrorismo e il radicalismo.

«Questo primo incontro segna l’inizio di un percorso concreto di partnership», hanno dichiarato i partecipanti. «Saranno presto numerose le occasioni di collaborazione, attraverso ricerche congiunte, eventi internazionali, pubblicazioni e iniziative di alto profilo».

TRENDS Group è uno dei principali think tank degli Emirati Arabi Uniti, riconosciuto a livello internazionale per la qualità delle sue analisi geopolitiche, di sicurezza e di foresight strategico. L’Istituto Milton Friedman e AB Group apportano invece una consolidata esperienza europea e internazionale nei campi della diplomazia, della comunicazione strategica e della ricerca applicata.

L’incontro si inserisce nel più ampio

quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e conferma il ruolo sempre più centrale di Abu Dhabi quale hub globale per il dialogo, la ricerca e la produzione di strategie innovative.