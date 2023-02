Musk licenzia anche l'impiegata di Twitter che dormiva in azienda

Twitter riprende con i licenziamenti e a cadere sotto la scure, almeno stando a indiscrezioni, sarebbe stata anche Esther Crawford, la dipendente della società con sede a San Francisco divenuta famosa per essere addirittuta arrivata a dormire in ufficio, per essere sempre operativa.

Tagli e ancora tagli

Un licenziamento che, se confermato, risulta a dir poco inatteso. L'azienda ha bisogno di ridurre i costi e, dopo una breve interruzione, la cessione dei contratti di lavoro pare essere ripresa. Siamo ormai arrivati alla quarta turnata di licenziamenti, con il 70% dei dipendenti accompagnati alla porta.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal sono ben 200 i dipendenti che hanno perduto recentemente il posto. E fra di loro ci sarebbe pure Esther Crawford.

Fedelissima di Musk, divenuta celebre dopo essere stata immortalata in una foto mentre dormiva in ufficio in un chiaro esempio di stacanovismo e attaccamento all'azienda, Crawford era a capo del progetto della versione a pagamento Twitter Blue. A quanto pare, tuttavia, la dedizione dimostrata non è servita.

Adesso è il turno di Esther Crawford

Alcuni mesi fa, la Crawford aveva postato con orgoglio una foto in cui la si vedeva dormire in un sacco a pelo sul pavimento del suo ufficio. Un atteggiamento che era stato premiato dall'azienda, dato che la donna ha fatto rapidamente carriera, scalando alcune gerarchie. Da capo del progetto Twitter Blue, Crawford era passata a essere amministratrice delegata di Twitter Payments, e molto altro.

" È diventata una specie di interprete tra Elon e il team del prodotto ", è quanto rivelato al Financial Times da un membro dello staff di Twitter. "Non era nessuno ed è diventata qualcuno perché era disposta a vendere la sua anima per i suoi 15 minuti di fama. È disgustoso" , ha riferito un ex dipendente. Qualcosa, tuttavia, deve essere andato storto.

Le reazioni

Chiaramente questa continua sfoltita di personale non ha mancato di suscitare polemiche. " Wow, i licenziamenti di ieri sera hanno incluso un sacco di sorprese. I fedelissimi di Hardcore Musk (ne parleremo presto…) e il fondatore della piattaforma di newsletter Revue che Twitter ha acquisito nel 2021 ", è stato il commento di Zoë Schiffer di Platformer.

Pare inoltre che alcuni dipendenti si siano visti recapitare il licenziamento tramite semplice mail, e non sono stati i casi peggiori. Alcuni avrebbero scoperto di non avere un lavoro non riuscendo più ad accedere al sistema interno.