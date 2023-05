Il big mondiale Schindler alla prima edizione di Gee-Global Elevator Exhibition

Schindler, tra i maggiori player a livello globale nel settore degli ascensori e scale mobili, parteciperà alla prima edizione di GEE-Global Elevator Exhibition, la fiera internazionale dedicata alla mobilità verticale e orizzontale, in programma dal 15 al 17 novembre 2023 in Fiera Milano – Rho. Presenza che sottolinea l’attesa per questa manifestazione, perché il Gruppo Schindler, nato nel 1874 a Lucerna, in Svizzera, leader nella mobilità urbana, presente in più di 140 Paesi al mondo, con siti di produzione e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina e India, darà all’evento un importante contributo in termini di contenuti ed è la conferma che il settore è in rapida e continua evoluzione.

GEE si svolgerà in concomitanza con altre tre fiere business to business già consolidate a livello internazionale e decisive per il settore del Building: ME-Made Expo, leader in Italia nell’ambito dell’architettura e delle costruzioni; SICUREZZA, punto di riferimento in Europa per il settore security e antincendio; SMART BUILDING EXPO, evento della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. Iniziativa che ha dato vita all’alliance strategica MIBA-Milan International Building Alliance che ha l’obiettivo di offrire a tutti gli operatori dei settori coinvolti una visione più ampia, contemporanea ed integrata di Smart Building e Smart City.

La presenza di Schindler, che gioca un ruolo di primo piano nel mercato ascensoristico mondiale ed è punto di riferimento per tecnologia e innovazione anche per tutto il settore del Building, non può che rappresentare una significativa attestazione di fiducia per MIBA e per GEE che al suo debutto si propone come una manifestazione di respiro internazionale, rappresentativa dell’intera industria di ascensori, scale mobili, tappeti mobili e componenti.

“Ascensori e scale mobili sono mezzi di trasporto a tutti gli effetti e in quanto tali sono fortemente impattati dalle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni. La digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la robotica, insieme all’esigenza di uno sviluppo urbano più a misura di uomo e ambiente, hanno cambiato profondamente il settore della mobilità verticale e orizzontale. Schindler trasporta ogni giorno oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo e il nostro obiettivo è farlo in modo sempre più efficiente, intelligente e sostenibile”, spiega Danilo Calabrò, amministratore delegato e direttore generale di Schindler Italia.

“Proprio alla luce di questa mission, abbiamo confermato la nostra presenza alla Global Elevator Exhibition, che riconosciamo come una realtà importante e strategica, con la quale condividiamo i valori di innovazione, interconnessione e sostenibilità. Da queste premesse - sottolinea Calabrò - siamo partiti per pensare a un grande progetto espositivo multifunzionale e di impatto che ci consentirà da una parte di presentare il meglio della nostra offerta in termini di prodotti e servizi con le più aggiornate soluzioni tecnologiche e dall’altra di parlare al mercato in un area-hub di confronto e formazione attraverso un palinsesto di convegni, talk e masterclass, riservato a tutti gli stakeholder della Building Alliance presenti in Fiera Milano nelle giornate di mostra”.

“GEE è nata da una richiesta concreta da parte delle imprese del settore della mobilità verticale e orizzontale di trovarsi rappresentate in uno spazio di confronto, formazione e aggiornamento di respiro globale, che sapesse mettere insieme opportunità di sviluppo e networking con le tematiche più attuali del settore: sostenibilità e innovazione, anche in linea con le nuove direttive della Comunità Europea - dice Simona Greco, direttore Owned Exhibitions di Fiera Milano –. In questo scenario, non possiamo che essere orgogliosi di avere l’adesione di Schindler Group. Questa realtà storica e riconosciuta realtà saprà offrire, a tutte le anime del settore, proposte innovative e contenuti significativi per lo sviluppo di ciascun business”.

GEE, Global Elevator Exhibition, Fiera Milano – Rho, 15 al 17 novembre 2023.