Brembo e Microsoft: Innovazione AI per la mobilità del futuro

In occasione del Microsoft AI Tour a Roma, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha presentato i progetti di alcune delle eccellenze italiane che stanno integrando l'intelligenza artificiale per spingere l'innovazione nel Paese. Tra queste, Brembo ha presentato Alchemix, un progetto ambizioso che sfrutta l'AI generativa e il cloud per ridefinire il settore della mobilità. L'iniziativa punta a migliorare i processi produttivi e le prestazioni dei sistemi frenanti, potenziando la competitività di Brembo a livello globale e supportando l'evoluzione verso una mobilità più sostenibile e sicura.

Alchemix

Brembo ha sviluppato Alchemix, una soluzione basata su intelligenza artificiale che accelera l'innovazione dei sistemi frenanti, sfruttando Azure OpenAI di Microsoft. Alchemix è in grado di generare rapidamente nuove formule per pastiglie freno, riducendo il tempo di sviluppo da giorni a pochi minuti. Oltre a identificare errori e migliorare materiali, la soluzione permette di esplorare percorsi di ricerca non convenzionali, dando a Brembo un vantaggio competitivo grazie a un più rapido time-to-market. Questo strumento rappresenta un passo avanti nel processo di digitalizzazione della ricerca e sviluppo, che unisce l'intelligenza artificiale alle competenze umane, con il supporto del Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley.

L’impegno di Microsoft per l’AI

Satya Nadella è in Italia come parte di un tour europeo che ha avuto inizio a Londra il 21 ottobre, dove Microsoft ha ribadito il suo impegno nel potenziare soluzioni di intelligenza artificiale generativa. Durante questo evento, l'azienda ha annunciato nuove funzionalità per i Copilot Agents, disponibili in anteprima pubblica attraverso Copilot Studio.

Questi agenti, simili a nuove applicazioni, sono progettati per assistere individui, team o funzioni aziendali nell’esecuzione di processi specifici, contribuendo a ottimizzare attività di routine a basso valore aggiunto. Inoltre, Microsoft ha introdotto dieci nuovi agenti su Dynamics 365, pensati per supportare i team operanti in ambito vendite, finanza e supply chain.