Brugola, la storia continua: la proprietà del gruppo torna al 100% della famiglia

La Oeb Brugola è un affare di famiglia. Dopo 34 anni la proprietà della storica azienda di Lissone è tornata al 100 per cento della famiglia Brugola, che ha chiuso la riacquisizione del 30 per cento di quote in mano a due soci di minoranza, il Gruppo Fontana e il Gruppo Agrati. Come evidenziato dai vertici dell’azienda leader mondiale nel settore delle viti a testa cava per motori, la scelta del riacquisto è "una decisione strategica che riflette l’ottica di crescita e l’impegno nello sviluppare opportunità future" .

Il presidente Jody Brugola ha spiegato che l’operazione rappresenta un sogno, lo stesso sogno del padre Giannantonio Brugola, realizzato in onore del nonno Egidio. Due persone che “hanno dedicato passione e impegno alla costruzione di questa azienda” , ma non è finita qui. L’azienda è sempre orientata al progetto e ha numerosi obiettivi da perseguire: "Grazie a questa operazione, avvenuta proprio in un momento strategico, possiamo continuare a rispettare il nostro piano di espansione e crescita".

Il direttore finanziario Alessandro Galbarini ha parlato di un riacquisto strategico, considerando che il gruppo sta attraversando una fase di crescita costante. E soprattutto si profila un significativo aumento della capacità produttiva e della redditività sia per il 2024 che per il 2025: “Prevediamo un incremento dei volumi del 15% rispetto al 2023, con un ulteriore +10% già previsto per il 2025” , le sue parole riportate dal Giorno. Gli investimenti continueranno, con un’attenzione all’impatto ambientale e al legame con il territorio.

La Oeb Brugola produce più di 800 tipi differenti di viti e vanta più di 500 dipendenti tra Italia e Usa (stabilimento in Michigan, ndr), ma la storia parte da lontano, precisamente dal 1926. Egidio Brugola diede vita alla società come fabbrica di rondelle e anelli speciali per motori e affini. La diversificazione della produzione portò allo storico brevetto della Vite Cava Esagonale con gambo a Torciglione e consentì all’azienda di resistere negli anni della Seconda guerra mondiale, anche grazie al principio di solidarietà che animò l’azienda e il fondatore.

Con il boom economico e sotto la guida del figlio Giannantonio Brugola, la gamma di produzione e le aree di vendita si ampliarono, soprattutto con le esportazioni in Europa e oltreoceano.

Il resto è storia: l’azienda è un punto di riferimento per l’automotive e oggi si trova alla terza generazione della famiglia Brugola con il già citato Jody, nel 2018 diventato Commendatore al merito della Repubblica Italiana.