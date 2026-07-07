Business Leader Summit, a Milano le risposte alle nuove sfide dell’industria

Il Business Leaders Summit, appuntamento di eccellenza organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, torna il 7 e 8 ottobre all’Allianz MiCo per rispondere alle sfide che i C-level si trovano ad affrontare quotidianamente in uno scenario sempre più instabile, interconnesso e in continua evoluzione. Evento che si inserisce nell’evoluzione dell’offerta del Gruppo Fiera Milano, sempre più orientata a mettere a disposizione di chi opera nell’industria occasioni per formarsi e accrescere il proprio know how, accanto alle opportunità di business che si concretizzano nelle manifestazioni fieristiche.

“Oggi, sfide come l’incertezza causata dall’instabilità geopolitica globale, ma anche opportunità come quelle offerte dall’Intelligenza Artificiale, stanno ridefinendo completamente il mondo in cui operano le aziende – spiega Tiziana Tucci, Exhibition manager della business unit di Fiera Milano, Business International –. In questo contesto, la leadership aziendale si trasforma radicalmente. Il leader è, infatti, chiamato a interpretare segnali deboli, prendere decisioni in condizioni volatili e costruire organizzazioni capaci di adattarsi in tempo reale ai cambiamenti in atto. Il Business Leaders Summit 2026 si propone così, come una bussola per orientarsi in questo scenario, che possiamo definire

Navi World, offrendo strumenti, visioni e confronto tra chi è chiamato a guidare imprese e organizzazioni nella complessità contemporanea”.

L’ appuntamento si svilupperà attorno a un Main Stage, cuore esperienziale e strategico del Summit, affiancato da quattro percorsi verticali – gli Aquarium – dedicati ai principali domini decisionali dell’impresa: HR, Finance, Risk & Cyber e Innovation. Il Main Stage, con il tema “Welcome in the NAVI World: nuove mappe, nuove bussole, nuovi capitani”, rappresenta un viaggio immersivo negli ecosistemi del futuro, un racconto organico delle grandi trasformazioni in atto: del rapporto sempre più stretto tra geopolitica e business, che influenzano direttamente le scelte strategiche delle imprese, a Intelligenza Artificiale e tecnologia indagate come nuovo centro del potere economico, evidenziando il peso crescente dei dati e degli algoritmi nella ridefinizione dei modelli di business. Al centro della plenaria sarà anche Il tema della finanza, con l’obiettivo di trasformare l’instabilità in opportunità attraverso modelli dinamici e strutture organizzative flessibili, ma non mancherà anche una riflessione sulla sostenibilità, letta come straordinaria occasione di reinvenzione industriale, in grado di ridefinire catene del valore e modelli di sviluppo.

I quattro Aquarium offrono spazi di confronto tra C-level ed esperti, focalizzati sui principali ambiti funzionali dell’azienda: Human Resources, Finance, Risk & Cyber e Innovation.

L’Aquarium HR, affronterà la crescente interconnessione tra persone, tecnologie e modelli organizzativi, evidenziando la necessità di superare logiche a silos in favore di ecosistemi integrati, basati su competenze, wellbeing e hybrid intelligence.

L’Aquarium Finance esplorerà il nuovo ruolo del Cfo come architetto della trasformazione, chiamato a guidare decisioni data-driven in contesti instabili e a generare valore condiviso tra breve e lungo termine.

L’Aquarium Risk & Cyber, approfondirà il tema della sicurezza e della gestione del rischio in uno scenario non lineare e phygital, in cui resilienza, cultura della sicurezza e capacità previsionali diventano elementi chiave per la competitività.

L’Aquarium Innovation metterà al centro il ruolo del CIO e delle tecnologie emergenti

nella trasformazione dei modelli di business, evidenziando come l’innovazione rappresenti oggi il principale fattore abilitante per la crescita.

Qui è possibile scoprire i programmi completi e i relatori confermati ad oggi