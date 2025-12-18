Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno: operazione da 100 milioni

Campari ha raggiunto un’intesa per cedere due marchi del proprio portafoglio: l’amaro Averna e il mirto di Sardegna Zedda Piras. L’acquirente è Illva Saronno Holding, gruppo che controlla, tra gli altri, Disaronno e le storiche etichette siciliane Florio e Duca di Salaparuta. Il valore complessivo dell’operazione è di 100 milioni di euro e il completamento è atteso entro la prima metà del 2026.

La vendita per Campari

Per Campari, la vendita rientra in un percorso di semplificazione del portafoglio. Il ceo Simon Hunt sottolinea che l’operazione è coerente con la strategia illustrata al Capital Markets Day: puntare su meno iniziative, ma con maggiore rilevanza strategica, e continuare a lavorare sulla riduzione della leva finanziaria. Hunt definisce Illva Saronno il partner “ideale” per accompagnare la crescita futura dei due brand, grazie all’esperienza del gruppo e al legame con i prodotti siciliani.

L'obiettivo dell'acquisizione

Dal lato dell’acquirente, l’amministratore delegato del Gruppo Illva Saronno, Marco Ferrari, spiega che l’acquisizione rafforza l’ambizione di consolidare il ruolo del gruppo come player globale negli spirit. Averna e Zedda Piras, aggiunge, entrano nel portafoglio internazionale come marchi di qualità e tradizione e contribuiscono a rafforzare la presenza in tre mercati considerati prioritari: Stati Uniti, Germania e Italia.

I business legati ad Averna e Zedda Piras

Dal punto di vista operativo, la transazione prevede la nascita di una NewCo nella quale confluiranno i business legati ad Averna e Zedda Piras. Nel perimetro rientrano, tra l’altro, la proprietà intellettuale, le scorte di prodotto finito, alcuni dipendenti, gli impianti produttivi di Caltanissetta in Sicilia (Averna) e di Alghero in Sardegna (Zedda Piras), oltre ad avviamento, accordi contrattuali e altre attività collegate.

Gli advisor dell'operazione

Sull’operazione hanno lavorato diversi advisor.

Campari si è affidata a Mediobanca come consulente finanziario, a PedersoliGattai per gli aspetti legali e a Biscozzi Nobili&Partners per quelli fiscali. Per Illva Saronno Holding hanno agito PwC come consulente commerciale, finanziario e fiscale e BonelliErede come consulente legale.