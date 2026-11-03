Champions, il Napoli contro il Porto per invertire la rotta

Il Napoli vola in Portogallo, nella quarta giornata della Phase League di Champions, per sfidare il Porto di Farioli. Una partita, inutile dirlo, che si annuncia difficile e piena di insidie per i ragazzi di Allegri, decimati dagli infortuni e demoralizzati da una serie di risultati che li hanno portati a ben 14 punti di distanza dalla vetta in Serie A. In Europa Hojlund e compagni cercano riscatto contro una formazione che domina in campionato ma è ancora a zero punti in Champions: gli esperti Sisal vedono il Porto favorito a 1,90 contro il 3,75 del Napoli mentre il pareggio è offerto a 3,60. I padroni di casa, nelle prime due gare europee, non hanno mai trovato il gol: un clean sheet di Meret e compagni è dato a 5,00.

In palio ci sono punti pesanti e la gara potrebbe essere molto tirata tanto che l’Under è offerto a 2,10 con un risultato esatto di 2-0 dato a 10 per i portoghesi mentre lo stesso punteggio ma per ospiti è dato a 22. Pochi gol ma tanta intensità: lo scenario che entrambe le squadre ricevano almeno 2 cartellini è offerta a 2,50. Scott McTominay, a 4,50, nel tabellino dei marcatori mentre Noa Lang, assist a 6,00, è pronto a supportarlo. Il Porto, dal canto suo, si affida agli ex milanisti André Silva, a 2,40 e Santi Gimenez, a 2,75, per scardinare la difesa partenopea.

Il Como, impegnato in trasferta come Inter, Roma e Napoli, sarà ospite del Lens che ritrova una formazione italiana a distanza di ben 20 anni. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Fabregas favoriti a 2,10 rispetto al 3,20 dei francesi mentre si sale fino a 3,75 per il pareggio. Como a caccia della terza vittoria, in quattro gare, in Champions League mentre il Lens prova a interrompere il trend di due sconfitte consecutive. Partita apertissima dove entrambe, a 1,45, troveranno la via del gol con i lariani, a 1,75, favoriti per segnare la prima rete del match rispetto al 2,25 dei giallorossi. Sia un gol da fuori area, a 2,50, che uno dalla panchina, a 2,25, sono nelle corde del match ma attenzione anche alle deviazioni fortuite visto che un autogol è dato a 8,00.

A proposito di incidenti di percorso: in Europa si gioca tanto tra campionati nazionali e competizioni continentali quindi una sostituzione già nel primo tempo è ipotesi data a 3,75. Fabregas, neanche a dirlo, si affida a Nico Paz, gol o assist a 1,80, e Tasos Douvikas, a segno a 2,40. Il Como dovrà però guardarsi da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Florian Thauvin, in gol a 3,25, e da Thorgan Hazard, fratello minore di Eden, a segno a 3,50.