CibusTec, record di visitatori per la fiera delle tecnologie alimentari

Edizione di successo per Cibus Tec 2026 che ha registrato un’affluenza record di oltre 40.000 operatori professionali provenienti da 120 Paesi, in crescita del 10% rispetto all’edizione 2023, che dal 27 al 30 ottobre ha riunito a Fiere di Parma aziende, buyer e professionisti attorno alle tecnologie per l’industria alimentare e delle bevande, confermando e consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama fieristico internazionale.

La partecipazione estera ha contribuito in modo significativo a questo risultato con il 30% di aziende straniere sulle 1.300 presenti e collettive provenienti da 19 Paesi. Offerta declinata in tutti i padiglioni che ha favorito il confronto globale tra mercati e tecnologie - a partire da quelle made in Italy - con soluzioni dedicate alle diverse fasi della filiera: dalla produzione alla trasformazione, fino al confezionamento. Oltre 3000 i top buyer internazionali arrivati a Parma grazie al Top Buyer Program, il più grande programma di incoming del settore, leva fondamentale per il business e il networking .

Tra i mercati internazionali di maggior rilievo, l’Africa ha confermato il proprio interesse per le tecnologie italiane, con oltre 300 operatori di 20 Paesi africani presenti in fiera, partecipazione del percorso avviato con Cibus Tec for Africa, progetto che nel corso di quest’anno ha portato imprese e competenze italiane in cinque mercati africani attraverso missioni e incontri business e di conoscenza. Cibus Tec for Africa proseguirà nel 2027 con nuove iniziative per sviluppare opportunità di collaborazione e favorire il trasferimento di tecnologie e competenze italiane. Tra gli appuntamenti già confermati l’organizzazione di una collettiva espositiva Cibus Tec ad Anuga Select South Africa, in programma a Città del Capo dal 22 al 24 giugno 2027.

Per la prima volta, Cibus Tec ha dedicato un progetto specifico al comparto Bakery, ampliando la propria offerta e affermandosi come piattaforma fieristica industriale di riferimento in Italia per le tecnologie per panificazione e prodotti da forno. Settore strategico per l’export italiano di tecnologie per l’industria alimentare - il 15,3% sul valore complessivo - che ha trovato in fiera uno spazio di confronto sulle principali sfide di innovazione: dalle nuove formulazioni alla riduzione degli sprechi, dal risparmio energetico alla digitalizzazione. Il progetto Bakery? Yes, We Tec! Cibus Tec ha dato visibilità alle soluzioni tecnologiche che accompagnano l’evoluzione di una filiera sempre più interconnessa e globale.

Il Beverage, da sempre uno dei pilastri di Cibus Tec, ha avuto un ruolo centrale anche in questa edizione, con i due progetti Beverage? Yes, We Tec! e Wine? Yes, We Tec! proposti un intero padiglione di tecnologie dedicate a liquid food, acque, soft drink, vini, bevande alcoliche e analcoliche. I principali player globali hanno presentato soluzioni lungo l’intera catena tecnologica, rispondendo alle trasformazioni dei consumi e alle esigenze di sostenibilità, efficienza energetica e affidabilità degli impianti. La presenza di queste tecnologie ha confermato il ruolo di Cibus Tec come punto di riferimento per l’industria delle bevande e per la filiera vitivinicola.

CibusTec, organizzata da Koeln Parma Exhibitions, joint venture tra Koelnmesse GmbH e Fiere di Parma Spa, che unisce competenze ed esperienza nell’organizzazione di fiere internazionali e nello sviluppo di eventi dedicati all’industria e al settore agroalimentare, tornerà a Parma dal 23 al 26 ottobre 2029. Tutte le informazioni su https://www.cibustec.it