Esg Identity Corporate Index, Fiera Milano nella top ten delle eccellenze italiane

Fiera Milano entra nella Top 10 dell’Esg Identity Corporate Index 2026, uno dei principali riconoscimenti indipendenti dedicati alla valutazione dell’integrazione nelle strategie aziendali dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il Gruppo si posiziona al decimo posto della classifica generale delle società quotate italiane, accanto ad alcune delle realtà più rilevanti del panorama economico nazionale quali Hera, Prysmian, Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Snam, A2A, Enav e Terna. Giunto all’undicesima edizione, l’indice rappresenta uno dei principali benchmark italiani dedicati all’identità ESG delle organizzazioni.

Promosso da ET.Group – ETicaNews, l’ESG Identity Corporate Index analizza infatti la capacità delle imprese di integrare concretamente la sostenibilità nel proprio modello di business, nella governance, nella cultura aziendale e nelle modalità di relazione con il mercato e gli stakeholder.

Il risultato segna un importante avanzamento nel percorso di sviluppo di Fiera Milano che, dopo il primo posto ottenuto nel 2025 tra le Small Cap italiane, entra oggi nella Top 10 assoluta delle società quotate, confermando il progressivo consolidamento della propria strategia di sostenibilità e la crescente rilevanza del proprio posizionamento Esg in un contesto di valutazione sempre più ampio e qualificato.

“L’ingresso nella Top 10 dell’Esg Identity Corporate Index è un importante riconoscimento del lavoro svolto per integrare la sostenibilità nella propria strategia di sviluppo e nel proprio modello di business - commenta Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano -.

Dopo il risultato ottenuto lo scorso anno, questo ulteriore passo avanti ci pone all’interno di un benchmark composto da alcune delle aziende leader del mercato italiano e conferma la validità del percorso intrapreso rafforzando ancor più il nostro impegno nel generare valore economico e sociale per i territori, i clienti, i partner e le comunità con cui operiamo, riducendo progressivamente il nostro impatto ambientale”.