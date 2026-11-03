Euronext sceglie un olandese. Da maggio Knibbe nuovo Ceo

I principali soci di Euronext sono due: da una parte l’italiana Cassa Depositi e Prestiti e dall’altra la francese Caisse des dépôts et consignations, entrambe con poco più dell’8% del capitale. Eppure, alla guida della federazione di Borse europee che controlla - tra le altre - Piazza Affari, non ci sarà né un italiano né un francese, bensì un olandese, David Knibbe (in foto).Il manager olandese, di 55 anni, è attualmente alla guida di NN Group, società assicurativa e di gestione del risparmio nei Paesi Bassi, di cui è stato ceo a partire dal 2019. A partire da maggio si dovrà trasferire a Parigi, dove ha sede la federazione delle Borse.

Il 20 maggio, con l’assemblea annuale di Euronext che lo eleggerà, Knibbe prenderà il posto di Stéphane Boujnah che aveva deciso di non ricandidarsi a un prossimo mandato. Quello che la società si trova di fronte è, senza dubbio, una fase cruciale per l’intero mercato dei capitali europeo. I Paesi membri dell’Ue stanno discutendo un piano volto a rafforzare la capacità del continente di attrarre e trattenere il risparmio per poi convogliarlo a sostegno della crescita delle imprese europee. In questo scenario, Euronext e le otto Borse controllate dal gruppo (Amsterdam, Atene, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi) saranno sottoposte direttamente alla vigilanza accentrata dell’Esma (supervisore dei mercati finanziari Eu).

In tal senso, come spiegato da Piero Novelli, presidente di Euronext, la scelta non è stata casuale: «David Knibbe ha un track record rilevante di creazione di valore in un altro settore altamente regolato. La sua esperienza in integrazioni di successo e trasformazione tecnologica sarà preziosa per Euronext che prosegue nell’attuazione della propria strategia e negli investimenti per la crescita futura». Guardando al futuro, «David Knibbe guiderà l’ambiziosa tabella di marcia strategica di Euronext, facendo leva sul percorso di crescita e trasformazione realizzato sotto la guida di Stéphane Boujnah nell’ultimo decennio, e accelerando al contempo le ambizioni del gruppo per gli anni a venire - ha aggiunto Novelli - Potrà contare sul team dirigenziale e sulle persone di Euronext per favorire una maggiore integrazione dei mercati dei capitali europei e promuovere l’Unione europea del risparmio e degli investimenti».

La nomina di David Knibbe è ora soggetta all’approvazione delle competenti autorità nazionali di vigilanza e del Ministro delle Finanze olandese, mentre ha già avuto un riscontro positivo da Cdp anche per il processo di nomina seguito, dopo il lungo braccio di ferro con Boujnah sulla governance di Borsa Italiana.