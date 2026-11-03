Ex-Ilva, tramonta la cordata italiana

Va verso il tramonto il salvataggio e il rilancio tricolore dell’area a freddo di Taranto (foto). A una settimana dalla deadline per la presentazione delle offerte i 15 membri della cordata capitanata da Federacciai avrebbero deciso di non farsi più avanti per rilevare l’area che trasforma l’acciaio, l’unica ancora in piedi nel sito siderurgico pugliese dopo lo stop agli altiforni.

La decisione sarebbe maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata di ieri e nessuno dei prententi penserebbe di muoversi da solo. In particolare, secondo quanto risulta a il Giornale, anche Arvedi si sarebbe sfilata con la cordata e non avrebbe alcuna intenzione di ricandidarsi.

Qualche spiraglio potrebbe arrivare dagli altri partecipanti, ma per il momento sul progetto cala il sipario: la cordata ha avuto accesso alla data room di Acciaierie d’Italia, visionato i conti, preso contezza di tutti gli aspetti, ha visitato gli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure e ha messo in campo legali e lo staff di Boston Consulting per la consulenza sul piano industriale.

Già qualche giorno fa, tuttavia, la cordata aveva frenato sulla propria partecipazione ed erano emerse le prime evidenze del disimpegno. Lo stesso Antoni Gozzi, numero uno di Federacciai, aveva dichiarato: «Prima di presentare un’offerta, dobbiamo renderci conto che possa esserci un piano industriale sostenibile. Il lavoro che stiamo facendo non è semplice». Un doccia fredda per la siderurgia italiana e per il Governo che ora può così contare solamente sull’interesse degli indiani di Jindal, per altro non ancora formalizzato.

Sempre più esigue, dunque, le speranze di ricostruire in Italia una filiera dell’acciaio, anche ripartendo da Taranto. E ridotti al lumicino anche gli impegni occupazionali attesi: l’offerta di Jindal è stata sempre molto tirata sul numero di addetti da coinvolgere. Un anno fa il gruppo franco indiano competeva insieme agli azeri di Baku Steel, anch’essi ritiratisi dalla partita quando hanno visto che per l’opposizione politica manifestata a Taranto, non era possibile far arrivare una nave rigassificatrice che avrebbe dovuto anche alimentare i nuovi impianti dell’acciaio.

In questo quadro sempre più complesso, i sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati dal ministero del Lavoro venerdì per l’esame congiunto della richiesta di Cigs. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno inviato una segnalazione, denunciando che la progressiva fermata delle aree a caldo dell’ex Ilva e le modifiche dell’assetto produttivo e organizzativo dello stabilimento potrebbero comportare nuove criticità per la salute e la sicurezza dei lavoratori.