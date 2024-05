Fincantieri apre società in Arabia Saudita

Fincantieri ha annunciato l`apertura in Arabia Saudita di una nuova società: Fincantieri Arabia for Naval Services. L`annuncio è avvenuto in occasione della «Fincantieri Industrial Conference» tenutasi a Riyad, a cui hanno partecipato alti vertici istituzionali italiani e sauditi. L`evento è stato l`occasione per discutere di vari temi chiave, tra cui la promozione della cantieristica navale quale industria abilitatrice di uno sviluppo socio-economico in Arabia Saudita attraverso la formazione di talenti locali, la creazione di posti di lavoro ad alto valore aggiunto, la costruzione di una filiera locale e il trasferimento di tecnologie avanzate per ampliare la base industriale autonoma locale.

«Con Fincantieri Arabia for Naval Services - ha detto Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri (in foto) - rafforziamo la nostra presenza in Arabia Saudita con l`obiettivo di dar vita ad una partnership strategica e di lungo periodo per lo sviluppo della cantieristica navale nel Paese attraverso un approccio di localizzazione multibusiness. È per noi motivo di grande orgoglio mettere a disposizione del Regno le nostre competenze.

Questo primo passo ci permetterà inoltre di cogliere importanti opportunità in un mercato strategico creando così ulteriori occasioni di crescita e di espansione nel settore della difesa internazionale».