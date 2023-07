GoBeyond, aperte le iscrizioni alla call for ideas di Sisal per l'innovazione responsabile

Iscrizioni aperte per partecipare alla settima edizione della Call for ideas di GoBeyond, la grande piattaforma di innovazione responsabile ideata e fortemente voluta da Sisal per sostenere lo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali in grado di produrre impatti positivi sulla società.

Iniziativa di successo che guarda al futuro, negli ultimi anni GoBeyond si è confermato come un ecosistema di innovazione con oltre 1100 startup che hanno partecipato alle edizioni precedenti della Call for ideas e oltre 1000 innovatori e startupper che hanno partecipato ai corsi della Accademy e agli incontri della Community per rafforzare cultura e strumenti dell’innovazione responsabile.

"Innovazione e responsabilità sono driver della strategia di crescita di lungo periodo di Sisal - spiega Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Sisal -. GoBeyond concretizza la nostra costante attenzione per lo scouting e il seeding di idee e modelli di business innovativi, in coerenza con la nostra strategia di Open Innovation e il nostro impegno per creare un futuro più sostenibile, digitale e inclusivo".

I PREMI

La startup vincitrice dell’edizione 2023 di GoBeyond riceverà un premio da 50 mila euro messo a disposizione da Sisal e a questo si aggiunge un mentorship program per tutte le sei finaliste, garantito dal rinnovato network di partner che offriranno competenze e know-how per rispondere a tutte le esigenze di sviluppo delle startup.

NOVITÀ IL PERCORSO DI INCUBAZIONE

Questa edizione prevede anche un’importante novità: un percorso online di incubazione, in collaborazione con Startup Geeks, per le tre startup concept only più meritevoli, ovvero quelle realtà imprenditoriali non ancora costituite che non hanno ancora un prodotto o servizio testato. L’obiettivo è infatti quello di aumentare sempre di più il numero di startup che beneficiano dei premi messi in palio, riconoscendo non solo le idee imprenditoriali già realizzate, ma offrendo un pacchetto di benefici che consideri tutti gli stadi di evoluzione di un progetto.

COME SI PARTECIPA

È sufficiente registrarsi sul sito GoBeyond.info, accedere al form di presentazione della candidatura e descrivere il progetto allegando un pitch e una video-presentazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2023.

Tra i criteri di valutazione seguiti nella selezione, accanto al grado di originalità ed innovazione, l’utilità, la fattibilità e la scalabilità, da questa edizione si aggiunge l’impatto sociale della startup, che deve essere in grado di generare valore condiviso per tutti gli stakeholder, migliorando in questo modo le condizioni economiche, sociali e ambientali.

IL NETWORK DI PARTNER

Collaborano con Gobeyond importanti realtà specializzate in diversi ambiti che rappresentano un fondamentale supporto per le startup finaliste grazie alla condivisione delle loro competenze consolidate: Carter&Benson, StartupItalia, Italian Tech, Mamacrowd, Google, La Carica delle 101, Startup Geeks, K&L Gates, FoundationC, frog-Part of Capgemini Invent, Social Innovation Teams, NTT DATA, A4W (Angels for Women), SheTech e Alkemy.

Nel corso degli anni quella di GoBeyond è diventata una tra le startup competition più conosciute e partecipate in Italia: con oltre 350 startup che hanno partecipato alla Call for ideas nel 2022, GoBeyond riconosce e promuove l’impatto positivo dell’innovazione responsabile e offre supporto concreto a startup, giovani imprenditori e potenziali innovatori.



Tutte le informazioni e gli approfondimenti sul sito www.gobeyond.info