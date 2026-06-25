Identity Style e i luoghi del cuore

In occasione dell’evento “Omaggio a d’Annunzio nell’azzurro” che si è tenuto il 21 giugno al Vittoriale degli Italiani per la Giornata Mondiale della Musica, culminata con il concerto della Fanfara della 1 Regione Aerea dell’Aeeonautica Militare, Identity Style - rivista d’eccellenza italiana e partner dell’evento - ha lanciato il suo primo concorso, patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dedicato agli studenti delle scuole di giornalismo italiane o anche a chi, under 25, voglia diventare un cronista.

Il concept si lega all’architettura e al significato del complesso di Gardone Riviera: così come il Vittoriale è stato il luogo del cuore di Gabriele d’Annunzio, sua fonte di ispirazione e di pace, altri luoghi aspettano di essere scoperti e condivisi.

Fotografa il tuo luogo del cuore – non necessariamente un luogo fisico ma anche un luogo dell’anima, uno spaccato, nel bene e nel male, della tua città - e scrivi mille battute sul perché l’hai scelto, sul significato oggettivo e soggettivo di quell'immagine.

In premio uno stage della durata di un anno con la IS Academy di Identity Style. Le opere migliori saranno pubblicate sulla rivista, con un ampio articolo, mentre tutte saranno disponibili sul nostro sito www.identitystyle.it e i nostri social Instagram e Facebook: Identity Style.

Un'iniziativa con cui Identity Style brinda e festeggia la quinta edizione di proficua attività, il primo della nostra Direttrice, Sonia Bedeschi, che ha omaggiato questa giornata con un'intervista esclusiva di copertina al maestro Andrea

Bocelli. Quale modo migliore per celebrare il potere della musica che eleva anima e spirito e ispirare i giornalisti di domani?

Invia foto, testo e un breve cv a: Iluoghidelcuore@identitystyle.it entro il 28 febbraio 2027.