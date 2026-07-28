IL consiglio di amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2026

• Ricavi pari a 245,7 milioni di euro, in crescita del +38,2% rispetto ai 177,9 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2025 (+67,9 milioni) e in aumento rispetto ai 144,4 milioni registrati nel primo semestre del 2024; • EBITDA pari a 94,0 milioni di euro, in miglioramento del +49,0% rispetto ai 63,1 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2025 (+30,9 milioni) e in aumento rispetto ai 54,6 milioni registrati nel primo semestre del 2024; • Risultato netto pari a 50,7 milioni di euro, in crescita del 119,1% rispetto ai 23,1 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2025 e in miglioramento rispetto ai 22,6 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2024; • Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161: disponibilità finanziaria netta al 30 giugno 2026 pari a 109,4 milioni di euro, rispetto a 157,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025. CONFERMATA LA GUIDANCE 2026 NEI RANGE GIÀ RIVISTI AL RIALZO NEL PRIMO TRIMESTRE 2026: RICAVI A 380-400 MILIONI ED EBITDA A 100-110 MILIONI FIERA MILANO SI AGGIUDICA UNA NUOVA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE PER L’INDUSTRIA AEROPORTUALE: INTER AIRPORT GLOBAL, A RHO DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2027 PERFEZIONATE LE ACQUISIZIONI DEL 70% DI MADE IN STEEL E DEL 51% DI STIPA, RAFFORZANDO IL PORTAFOGLIO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E ACCELERANDO LO SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATI PER GLI ESPOSITORI FIERA MILANO RICONOSCIUTA “TOP ESG PERFORMER” E TRA LE PRIME 10 SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE NELL’ESG IDENTITY CORPORATE INDEX 2026 Milano, 28 luglio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2026. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Ricavi in aumento del 38%, EBITDA in crescita del 49% e un risultato netto più che raddoppiato, da 23,1 a 50,7 milioni di euro, testimoniano la capacità del Gruppo di trasformare la propria strategia in risultati concreti. Questa performance è stata sostenuta dal contributo delle attività legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, da un calendario fieristico particolarmente favorevole e dall’ampliamento del perimetro del Gruppo con Expotrans e Stipa, ma soprattutto riflette un percorso di evoluzione che continua a rafforzare il posizionamento competitivo di Fiera Milano come piattaforma internazionale sempre più integrata al servizio delle imprese, delle filiere e dei territori. Nel corso del semestre abbiamo ospitato alcune delle principali manifestazioni, da Fashion Link Milano a Mostra Convegno Expocomfort, fino al Salone del Mobile e a TUTTOFOOD, confermando la capacità delle manifestazioni di interpretare i cambiamenti dei mercati e di creare valore per interi ecosistemi. Parallelamente continuiamo ad arricchire e qualificare il nostro portafoglio. La nomina del nuovo Direttore Artistico di miart rappresenta una scelta strategica che riflette il percorso di riposizionamento di Fiera Milano. Vogliamo che i nostri asset proprietari siano sempre più piattaforme capaci di generare valore durante tutto l’anno, creare connessioni, produrre contenuti e contribuire allo sviluppo degli ecosistemi in cui operano. È la stessa visione che guida la crescita di progetti come NetZero Milan, nati per accompagnare le grandi trasformazioni economiche, industriali e sociali e rafforzare il posizionamento internazionale di Fiera Milano.

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Stiamo inoltre ridisegnando i nostri spazi espositivi per renderli sempre più dinamici, modulari e flessibili, capaci di adattarsi rapidamente alle esigenze dei diversi format e di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente a pubblico, espositori e organizzatori. Una trasformazione pensata per accompagnare l’evoluzione del mercato fieristico e sostenere la crescita di nuovi modelli di evento, dall’entertainment alle confexpo, facendo dei nostri quartieri un’infrastruttura sempre più moderna e orientata all’experience. La conferma della guidance riflette la fiducia nella traiettoria di sviluppo del Gruppo e nella capacità di continuare a creare valore attraverso un modello di business sempre più evoluto. Anche il riconoscimento ottenuto come Top ESG Performer e l’ingresso tra le prime dieci società quotate italiane nell’ESG Identity Corporate Index confermano che sostenibilità, innovazione e crescita fanno parte di una stessa visione. È con questo approccio che stiamo costruendo la Fiera Milano del prossimo decennio: non solo un luogo in cui si organizzano eventi, ma una piattaforma capace di anticipare i mercati, mettere in relazione imprese, persone e idee e generare nuove opportunità di crescita per il sistema economico”. RISULTATI AL 30 GIUGNO 2026 Nei primi sei mesi del 2026 i Ricavi Consolidati ammontano a 245,7 milioni di euro, in aumento di 67,9 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del 2025. Nel periodo si sono svolte 37 manifestazioni fieristiche (26 in Italia e 11 all’estero, 21 direttamente organizzate e 16 ospitate), 48 eventi congressuali per un totale di 922.339 metri quadrati totali occupati. La crescita dei ricavi è principalmente riconducibile alle attività connesse ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sia per l’utilizzo delle venue e la realizzazione delle infrastrutture temporanee presso il quartiere fieristico di Rho, sia per l’impiego della venue di Milano destinata a ospitare il Main Media Centre. Alla variazione contribuisce inoltre il più favorevole calendario fieristico, caratterizzato dalla presenza, negli anni pari, delle manifestazioni biennali Mostra Convegno Expocomfort e Transpotec Logitec. Ulteriori effetti positivi derivano dalla crescita dei ricavi nei servizi di logistica e allestimento, sostenuta dall’acquisizione del Gruppo Expotrans, perfezionata nel secondo trimestre 2025, e di Stipa S.p.A., acquisita nel primo trimestre 2026, nonché dal consolidamento integrale di MiCo DMC S.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 2026. I Ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia nei primi sei mesi dell’anno si attestano a 182,4 milioni di euro e presentano un incremento di 45,0 milioni di euro rispetto al primo semestre 2025. Nei primi sei mesi dell’anno in Italia si sono svolte 26 manifestazioni fieristiche. A gennaio, Fiera Milano ha organizzato la terza edizione di Milano Home, con oltre 750 brand e più di 30.000 visitatori, affiancata da Quick&More e PTE – Promotion Trade Exhibition (125 espositori, 37% esteri). Nello stesso mese si sono svolte anche Milano Unica, con oltre 700 aziende partecipanti e una crescita del 25% degli espositori europei, e MIDO, con circa 1.200 espositori e 42.000 presenze da oltre 160 Paesi. Febbraio ha visto il debutto di Fashion Link Milano, che ha riunito MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, Sì Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano, per un totale di 1.777 brand (45% esteri) e 46.000 visitatori. Hanno seguito Lineapelle (705 espositori e circa 16.000 operatori), BIT (250 espositori da 54 Paesi), MyPlant & Garden (800 marchi e 28.000 operatori) e Filo. A marzo si sono svolte la 44ª edizione di Mostra Convegno Expocomfort (oltre 1.400 espositori e 120.000 visitatori, più del 35% internazionali), la prima edizione di SEAQUIP – Mediterranean Yacht & Marine Equipment Trade e Fa’ la cosa giusta! con 65.000 visitatori (+20% rispetto al 2025). Ad aprile si sono tenuti miart (160 gallerie da 24 Paesi) e il Salone del Mobile Milano, con 316.342 presenze da 167 Paesi e 1.900 brand, oltre ad ATHX Milan, competizione internazionale dedicata al functional fitness. A maggio, TUTTOFOOD ha registrato il record di 123.000 presenze, affiancata da Transpotec Logitec e Next Mobility Exhibition (31.686 visitatori professionali da 80 Paesi e oltre 500 aziende), oltre a MAPIC Italy, AI Week e alla seconda edizione di AF – L’Artigiano in Fiera | Anteprima d’Estate. A giugno si è svolta la prima edizione di MaTec 2026, che ha riunito Plast, Xylexpo e Composites Future, registrando 44.907 presenze e confermando il ruolo di Fiera Milano quale piattaforma di riferimento per i principali comparti industriali e manifatturieri. Sul mercato internazionale, i ricavi del settore Attività Fieristiche Estero nel primo semestre 2026 si attestano a 5,6 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni di euro rispetto ai 4,3 milioni di euro del corrispondente periodo del 2025. L’attività internazionale si è aperta nel mese di febbraio in Sudafrica con l’undicesima edizione di Investec Cape Town Art Fair (ICTAF), principale fiera di arte contemporanea del continente africano, che ha riunito 126 gallerie provenienti da 34 Paesi e 490 artisti, attirando circa 34.000 visitatori. In Brasile, Fruit Attraction São Paulo ha registrato 18.400 visitatori provenienti da 60 Paesi e 450 marchi, mentre nel mese di giugno EXPOSEC – International Security Fair ha coinvolto oltre 800 marchi espositori e 55.187 operatori professionali. È stato inoltre rinnovato fino al 2033 l’accordo tra IFEMA Madrid e Fiera Milano Brasil per la coorganizzazione di Fruit Attraction São Paulo. Nel corso del semestre, l’attività è proseguita anche in Cina con lo svolgimento di diverse manifestazioni, tra cui Chengdu International Industry Fair, DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, LET China, GITF – Guangzhou International Travel Fair e Fastener Show China. Il settore Congressi ha registrato nel primo semestre 2026 ricavi pari a 47,9 milioni di euro, in aumento di 10,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è principalmente riconducibile all’utilizzo di Allianz MiCo quale Main Media Centre dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sede delle attività di produzione, gestione e distribuzione dei contenuti audiovisivi destinati ai broadcaster internazionali, nonché al consolidamento integrale di MiCo DMC. Nel secondo trimestre, accanto alle attività olimpiche, Allianz MiCo ha ospitato un articolato calendario di congressi, eventi business e manifestazioni, tra cui Packaging Première, Netcomm Forum, Salone del Risparmio, Fastener Fair Italy, ESXENCE, Toys & Baby Milano ed ESGE Days 2026, confermandosi sede di riferimento per eventi nazionali e internazionali, anche in ambito medico-scientifico. È stato inoltre annunciato che il prossimo 21 ottobre Allianz MiCo ospiterà CES Unveiled Milan, tappa europea della Road to CES dedicata all’innovazione tecnologica. L’EBITDA consolidato del semestre si attesta a 94,0 milioni di euro, in aumento di 30,9 milioni di euro rispetto ai 63,1 milioni di euro registrati nel primo semestre dell’esercizio precedente. La crescita riflette principalmente il positivo andamento dei ricavi, parzialmente compensato dall’incremento dei costi di struttura e del personale connessi alle acquisizioni del Gruppo Expotrans e di Stipa, perfezionate rispettivamente nel secondo trimestre 2025 e nel primo trimestre 2026. L’EBIT del primo semestre 2026 ammonta a 67,1 milioni di euro rispetto a 37,5 milioni di euro registrati nel primo semestre 2025. L’incremento pari a 29,6 milioni di euro riflette l’andamento dell’EBITDA parzialmente compensato da maggiori ammortamenti. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo per 4,1 milioni di euro contro un valore negativo di 5,8 milioni di euro nel primo semestre 2025. La variazione positiva di 1,8 milioni di euro è conseguente principalmente agli interessi bancari attivi inerenti agli impieghi della liquidità, all’incremento del fair value delle quote in fondi comuni di investimento ESG e alla riduzione degli oneri finanziari su attività in leasing. Il Risultato netto al 30 giugno 2026 ammonta a 50,7 milioni di euro, in aumento di +27,5 milioni di euro a fronte di un Risultato netto di 23,1 milioni di euro del primo semestre 2025. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2026, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di 109,4 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 157,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025. La diminuzione di 47,9 milioni di euro è correlata principalmente alle acquisizioni societarie avvenute nel semestre in esame e al pagamento dei dividendi ed è stata parzialmente compensata dal cash flow positivo generato dall’attività operativa del periodo. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE Il primo semestre 2026 evidenzia una performance solida, sostenuta dal contributo diffuso delle principali aree operative, dal rafforzamento del portafoglio eventi e dall’ampliamento del perimetro del Gruppo, conseguente all’ingresso di STIPA e al consolidamento del primo anno di Expotrans. Ai risultati del primo trimestre, che hanno beneficiato della presenza di Mostra Convegno Expocomfort e del contributo superiore alle attese delle attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, si è aggiunto il contributo positivo delle manifestazioni svoltesi nel secondo trimestre, tra cui Salone del Mobile e TUTTOFOOD, che ha sostenuto ulteriormente la performance del periodo, con risultati complessivamente in linea con le attese. Nel prosieguo dell’esercizio, la stagionalità tipica degli anni pari che si caratterizza per l’assenza nell’ultimo quarter delle manifestazioni biennali organizzate HostMilano - Made - Sicurezza, sarà mitigata dalla presenza di CPHI, manifestazione internazionale itinerante di primario rilievo e dal consolidamento della seconda edizione di NetZero Milan. Il contesto macroeconomico e geopolitico permane caratterizzato da elevata volatilità, incertezza e limitata prevedibilità. Le analisi condotte delineano uno scenario in cui i possibili impatti negativi sul business sono prevalentemente di natura indiretta, ed in particolare attengono all’impatto dei costi energetici su settori industriali energivori e sul settore dei trasporti, alle spinte inflazionistiche connesse all’incremento dei costi energetici e all’impatto potenziale sui flussi di mobilità internazionale; tali effetti, sulla base della natura parziale delle informazioni al momento disponibili ed alla luce dell’ impossibilità di delineare una traiettoria di evoluzione dello scenario geopolitico chiara, risultano allo stato attuale contenuti e non appaiono tali da incidere in modo significativo sulla traiettoria di sviluppo del Gruppo. Alla luce delle evidenze disponibili, del positivo andamento del primo semestre, del contributo delle attività olimpiche superiore alle attese e dell’avanzamento del processo di integrazione delle recenti acquisizioni, la Società conferma la guidance per l’esercizio 2026: • Ricavi compresi tra Euro 380 e 400 milioni, già rivista a rialzo rispetto al precedente range di Euro 305325 milioni • EBITDA nel range Euro 100–110 milioni, già rivista a rialzo rispetto al precedente range di Euro 90–100 milioni Nel contesto delle iniziative strategiche, la presentazione del nuovo Piano Strategico è prevista nel primo trimestre 2027. Tale tempistica consentirà di incorporare i risultati 2026 e di rafforzare l’affidabilità delle stime, beneficiando di una maggiore visibilità sul contesto geopolitico e sui principali indicatori macroeconomici e di settore. PERFEZIONATE LE ACQUISIZIONI DEL 70% DI MADE IN STEEL E DEL 51% DI STIPA, RAFFORZANDO IL PORTAFOGLIO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E ACCELERANDO LO SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATI PER GLI ESPOSITORI Come già reso noto nei comunicati stampa del 18 febbraio 2026 relativi alle operazioni di M&A, Fiera Milano ha perfezionato nel primo trimestre 2026 l’acquisizione del 70% di Made in Steel S.r.l., società organizzatrice dell’omonima manifestazione biennale di riferimento per la filiera dell’acciaio, e del 51% di Stipa S.p.A., operatore leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di alta gamma. Le operazioni, perfezionate rispettivamente il 25 febbraio e il 3 marzo 2026, rafforzano due direttrici strategiche del Piano 20242027: da un lato, l’ampliamento del portafoglio di manifestazioni direttamente organizzate e il presidio di filiere industriali strategiche; dall’altro, lo sviluppo dell’offerta di servizi integrati per gli espositori e l’evoluzione del Gruppo verso un modello di one-stop-shop. L’acquisizione di Made in Steel ha previsto un corrispettivo iniziale di 7,7 milioni di euro, oltre a un earn-out di circa 1,3 milioni di euro, mentre per Stipa è stato corrisposto al closing un importo di 12,1 milioni di euro, con previsione di opzioni Put/Call sul restante 49%. Entrambe le società sono soggette alla direzione e coordinamento di Fiera Milano e sono consolidate integralmente. FIERA MILANO RICONOSCIUTA “TOP ESG PERFORMER” E TRA LE PRIME 10 SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE NELL’ESG IDENTITY CORPORATE INDEX 2026 Nel corso del semestre, Fiera Milano si è posizionata tra le prime dieci società quotate italiane nell’ESG Identity Corporate Index 2026, promosso da ET.Group / ETicaNews, conseguendo uno dei punteggi più elevati dell’intero indice e ottenendo il riconoscimento di “Top ESG Performer”. L’indice valuta la capacità delle società quotate di integrare in modo strutturato i fattori ambientali, sociali e di governance nei propri modelli di business, nei processi decisionali e nei sistemi di gestione. Il risultato rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso di sostenibilità del Gruppo rispetto al primo posto ottenuto nel 2025 tra le società Small Cap italiane e conferma il progressivo rafforzamento del posizionamento di Fiera Milano all’interno di un benchmark più ampio e competitivo, esteso all’intero mercato delle società quotate italiane.