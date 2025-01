Innovazioni Bosch al CES 2025: Intelligenza artificiale e software per un futuro più sicuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Bosch sfrutta il potenziale del software e dell’intelligenza artificiale per rendere i suoi prodotti più intelligenti e migliorare la sicurezza e la qualità della vita. Durante il CES 2025 a Las Vegas, l’azienda ha ribadito il ruolo cruciale di queste tecnologie nel suo core business. Con l’IA integrata nei suoi prodotti e processi di produzione, Bosch punta a un fatturato di oltre 6 miliardi di euro nel settore software e servizi entro il prossimo decennio, con la mobilità che rappresenterà circa due terzi di questo risultato.

L'importanza dell'IA

L’intelligenza artificiale è fondamentale per l’innovazione di Bosch. “Con oltre 1.500 brevetti in soli cinque anni, Bosch è leader in Germania e in Europa”, ha dichiarato Tanja Rueckert, membro del Consiglio di Amministrazione di Bosch. L’azienda conta 5.000 specialisti IA e ha formato più di 65.000 dipendenti tramite la Bosch AI Academy. Secondo il Bosch Tech Compass, “quattro persone su cinque nel mondo considerano essenziale la formazione continua in IA”, mentre “due terzi ritengono che debba essere insegnata nelle scuole”.

Le innovazioni di Bosch

Al CES 2025, Bosch ha presentato soluzioni che migliorano sicurezza e comfort grazie all’IA. Per esempio, la telecamera MPC3 “combina algoritmi tradizionali e intelligenza artificiale per rendere le strade più sicure”, ha spiegato Paul Thomas, presidente Bosch Nord America. Inoltre, Bosch sviluppa software per auto capaci di ricevere aggiornamenti over the air. “Nessuno comprende i requisiti dell’industria automobilistica meglio di Bosch”, ha aggiunto Thomas. L’IA trasforma anche la vita quotidiana. La culla intelligente Revol “può monitorare i segnali vitali dei neonati e cullarli automaticamente”. Nell’ambito eBike, Bosch presenta l’antifurto Battery Lock e Range Control per l’autonomia.

I sensori MEMS, “presenti in più della metà degli smartphone mondiali”, sono un altro esempio dell’impatto di Bosch. “Stiamo portando i sensori intelligenti a un livello superiore”, ha concluso Thomas, sottolineando gli investimenti strategici negli Stati Uniti per espandere la capacità produttiva.