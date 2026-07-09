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ION Platform accelera sulle sinergie, ricavi in crescita del 5,1% nel trimestre

Ricavi a 634,5 milioni di dollari, utile quasi raddoppiato; realizzato il 77% del piano di integrazione

ION Platform accelera sulle sinergie, ricavi in crescita del 5,1% nel trimestre
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Conti in crescita per ION Platform, principale società del gruppo ION controllato dal finanziere Andrea Pignataro. Nel secondo trimestre del 2026 i ricavi si sono attestati a 634,5 milioni di dollari, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 4,5% sul trimestre precedente. I ricavi ricorrenti rappresentano l'83,3% del fatturato da inizio anno. L'Adjusted Ebitda è salito a 448,2 milioni di dollari, mentre l'utile netto è quasi raddoppiato rispetto al primo trimestre, raggiungendo 150,1 milioni di dollari.

L'Adjusted Ebitda pro forma degli ultimi dodici mesi è salito a 1,86 miliardi di dollari, mentre la leva finanziaria netta pro forma è scesa a 5,92 volte dalle 6,04 volte del trimestre precedente. Le distribuzioni alla controllante sono state ridotte a 53 milioni di dollari dai 314 milioni del primo trimestre. Nel corso del primo semestre la società ha inoltre riacquistato circa 250 milioni di dollari tra obbligazioni e prestiti.

Rispetto al piano di rifinanziamento dell'ottobre 2025, risulta realizzato il 77% del programma di sinergie da 357

milioni di dollari. L'Adjusted Ebitda degli ultimi dodici mesi si attesta a 1,69 miliardi di dollari, in crescita del 22% rispetto alla baseline del piano, mentre l'Adjusted Ebitda pro forma raggiunge 1,86 miliardi di dollari

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