Italpreziosi celebra il centenario della Ducati con una collezione esclusiva di lingotti celebrativi

Italpreziosi annuncia una nuova collaborazione con Ducati. L’obiettivo della partnership tra la casa motociclistica e l’azienda attiva nel settore dei metalli preziosi e dell’oro da investimento è celebrare un traguardo storico, ovvero i cento anni di Ducati. Per l’occasione del World Ducati Week 2026, in programma dal 3 al 5 luglio presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italpreziosi ha infatti realizzato una collezione esclusiva di lingotti celebrativi dedicati al Centenario Ducati, pensata sia per gli appassionati del marchio che per i collezionisti di oggetti unici.

Per celebrare l’anniversario, sottolinea Italpreziosi, sono stati disegnati e prodotti 500 lingotti in argento da 10 grammi, realizzati in edizione limitata, ma anche lingotti in oro da 5 grammi e lingotti in oro da un’oncia. Ogni lingotto è caratterizzato da una grafica esclusiva sviluppata per commemorare i 100 anni di Ducati, unendo l’eccellenza manifatturiera italiana alla passione per l’innovazione, la performance e il design che da sempre contraddistinguono entrambi i brand.

I lingotti in argento saranno disponibili per l’acquisto direttamente presso lo stand Italpreziosi durante il World Ducati Week 2026, mentre per le versioni in oro da 5 grammi e da

un’oncia sarà invece possibile effettuare un preordine esclusivo durante l’evento, assicurandosi così un pezzo da collezione destinato a celebrare una delle ricorrenze più significative nella storia del motociclismo mondiale.