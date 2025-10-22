L’Oréal alza il tiro sul gruppo Armani

L'Oréal, dopo la maxi acquisizione da 4 miliardi della sezione beauty di Kering, ieri si è detta «pronta a considerare l'avvio di trattative con il gruppo Armani come previsto dal testamento del signor Armani» finalizzate a una partnership. Nicolas Hieronimus, direttore del colosso della cosmesi, ha sottolineato che l'acquisizione delle attività bellezza di Kering non cambiano l'intenzione di accompagnare il gruppo Armani. Il desiderio di L'Oréal di stringere un'alleanza più diretta con Armani non è una novità: il gruppo francese del lusso per il momento vanta una licenza fino al 2050 per il comparto beauty della casa di moda, le cui vendite ammontano a 1 miliardo.

Ieri intanto sono stati diffusi i risultati del terzo trimestre del colosso del beauty che ha registrato ricavi per 10,3 miliardi di euro, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo 2024. Sicché il fatturato dei primi nove mesi ha totalizzato 32,8 miliardi.