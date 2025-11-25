Lactalis al fianco di Banco Alimentare: numeri record per la Colletta 2025

Sabato 15 novembre si è svolta la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno ha visto una straordinaria partecipazione con oltre 8.300 tonnellate di prodotti donati nei supermercati di tutta Italia, che serviranno per sostenere nei prossimi mesi 1 milione e 800mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati. Tra i protagonisti di questa edizione c’è stata Lactalis Italia, leader del settore agroalimentare con marchi come Parmalat, Galbani, Ambrosi e Mandara, che ha rinnovato il proprio impegno al fianco della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

L’azienda ha partecipato in 22 province di 9 regioni italiane, con 94 dipendenti volontari e 33 furgoni brandizzati Galbani e Parmalat, messi a disposizione per supportare la logistica della giornata. I mezzi aziendali hanno facilitato il trasporto degli alimenti raccolti dai punti vendita ai centri di stoccaggio del Banco Alimentare.

“La Colletta Alimentare rappresenta per noi un appuntamento esemplificativo del nostro agire, unendo spirito di squadra e contributo ai territori”, ha dichiarato Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione Corporate e Sostenibilità di Lactalis Italia. “Ogni anno rinnoviamo questo impegno con convinzione, consapevoli che la collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini possa generare un impatto reale. Con il programma DISrACTIVE vogliamo continuare ad alimentare non solo il futuro delle persone, ma anche la fiducia e la coesione delle comunità in cui operiamo.”

L’iniziativa si è inserita nel programma DISrACTIVE, che promuove il coinvolgimento diretto dei dipendenti in progetti sociali e culturali.

Oltre alla Colletta, Lactalis sostiene Banco Alimentare durante tutto l’anno con donazioni regolari di latte, formaggi, dessert e succhi, contribuendo alla lotta contro lo spreco alimentare e al sostegno delle fasce più vulnerabili.