Colpo di scena per la storica Royal Mail. Il governo britannico ha dato il via libera alla vendita della compagnia al miliardario ceco Daniel Kretínskì. Dopo un'attenta valutazione in ottica di sicurezza nazionale, Kretínskì ha acquisito International Distribution Services (IDS), la società madre della Royal Mail, per di 3,6 miliardi di sterline. Secondo quanto risulta al quotidiano britannico The Guardian, il governo manterrà una "golden share" in IDS assicurandosi così un ruolo cruciale nelle decisioni future che potrebbero riguardare la compagnia, dalle modifiche alla proprietà alla sede centrale.

La "golden share" in IDS

La "golden share" in IDS rappresenta uno strumento che consente al governo britannico di mantenere un'influenza significativa sulla compagnia, nonostante il passaggio di proprietà. In pratica, si tratta di una quota speciale che conferisce al governo il diritto di veto su alcune decisioni cruciali, come eventuali cambiamenti nella proprietà, nella residenza fiscale o nella sede centrale della Royal Mail. Questo meccanismo è stato pensato per garantire che la compagnia, che svolge un ruolo fondamentale nei servizi postali e nella sicurezza nazionale, rimanga sotto il controllo strategico del governo, anche se la proprietà passa nelle mani di un investitore privato come Daniel Kretínskì.

La International Distribution Services

La International Distribution Services, ovvero la società madre di Royal Mail, è stata fondata oltre 500 anni fa, nel 1516, con l'obiettivo di fornire un servizio postale a livello nazionale e internazionale. La Royal Mail è stata fondata nel 1516 da Enrico VIII e, con il marchio dei suoi successori su ognuna delle 115 mila cassette postali, è diventata una parte fondamentale del paesaggio britannico, tanto che queste cassette sono considerate alla stregua di monumenti nazionali. Nel 1613, sotto il regno di Carlo I, la Royal Mail divenne patrimonio pubblico del regno britannico, consolidando il suo status come istituzione essenziale per la comunicazione e il collegamento del paese con il resto del mondo.

Nel corso dei secoli, Royal Mail ha svolto un ruolo cruciale nel collegare il Regno Unito con il resto del mondo, evolvendosi per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più globalizzato. Con l'avvento delle nuove tecnologie e dei cambiamenti nel panorama economico e sociale, la compagnia ha dovuto adattarsi, mantenendo però intatto il suo legame con la tradizione e la sua missione di servizio pubblico.