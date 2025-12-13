Il marchio cinese Changan sbarca in Italia: "Ecco il nostro obiettivo". I due modelli presentati: S05 e S07

La più italiana delle auto cinesi. Si può riassumere così, in poche parole, il debutto di Changan in Italia. Tra i maggiori gruppi automobilistici cinesi, il colosso delle quattro ruote rafforza la propria presenza in Europa partendo dall’Italia. Il marchio, con sede a Chongqing e una tradizione industriale di 163 anni, ha presentato il Changan Design Center Europe di Rivoli (provincia di Torino, un "centro di creatività per le auto" secondo l’azienda) e annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei suoi primi modelli: Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07, entrambi Suv elettrici progettati proprio nel centro piemontese.

Fondato nel 2003 a Rivoli, il Changan Design Center Europe è parte integrante della rete globale di Ricerca e Sviluppo del Gruppo, articolata secondo la strategia “Six Countries, Ten Locations”. La struttura torinese, recentemente ampliata, si estende su 3.100 metri quadrati e ospita oltre 300 designer provenienti da 31 Paesi. A partire dal 2025 il centro ha acquisito tutte le competenze necessarie per gestire l’intero processo di progettazione automobilistica, contribuendo allo sviluppo di modelli destinati ai mercati internazionali e in grado di rispondere alle aspettative europee in termini di design, sicurezza e sostenibilità.

Il Design Center di Torino rappresenta uno dei pilastri del Global Design Network di Changan, che può contare su un team internazionale di oltre 900 designer attivi anche nei centri di Yokohama e Monaco, oltre che nel Global Design Center in Cina. L’impegno del marchio nel campo del design è stato riconosciuto da numerosi premi internazionali, tra cui l’IF Design Award 2024, il Red Dot Product Design Award 2023 e due riconoscimenti assegnati nel 2025 dal Turin Automotive Design Award: “Best Exterior Design” per la Deepal S07 e “Best Human-Centric Intelligent Integration” per la Deepal S05.

Il rafforzamento della presenza europea rientra nella strategia globale del Gruppo, denominata “Vast Ocean Plan”, che punta a fare di Changan un marchio automobilistico di livello mondiale entro il 2030. In Europa, l’approccio è sintetizzato nello slogan “In Europe for Europe”, con l’obiettivo di costruire una presenza duratura basata su competenze locali e su un’offerta orientata al cliente. Entro il 2030 Changan prevede di investire oltre due miliardi di euro nel continente e di sviluppare una rete composta da più di 1.000 punti vendita e assistenza.

Con circa 110.000 dipendenti, 117 filiali e 21 stabilimenti produttivi, China Changan Automobile Group opera in 103 Paesi e regioni e punta, entro il 2030, a vendere 5 milioni di veicoli all’anno, di cui 3 milioni a nuova energia. L’ingresso nel mercato italiano rappresenta un passaggio chiave di questa strategia di espansione internazionale.

Nel Belpaese sono già in corso le attività per il lancio del marchio. È in fase di costruzione una National Sales Company, insieme alla rete di vendita e post-vendita e a un Centro di Distribuzione Ricambi dedicato. Ad oggi, 33 showroom sono stati definiti e sono in fase di realizzazione, mentre ulteriori sedi sono in valutazione. I primi modelli destinati al mercato italiano saranno i Suv elettrici Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07. Alta qualità e grande tecnologia a prezzi mainstream, la stella polare dei manager.

Proposta in tre versioni, la Deepal S05 è un C-Suv 100% elettrico, definito dal costruttore come “technological and practical Compact SUV”. Il mezzo perfetto per il mercato italiano, l’indicazione degli esperti. È equipaggiato con una batteria litio-ferro-fosfato da 68,8 kWh, ricaricabile in corrente continua fino a 200 kW, con un’autonomia dichiarata fino a 485 chilometri. La Deepal S07, descritta come “smart e-SUV designed to enjoy”, intelligente e bella da guidare, adotta una batteria da 79,97 kWh che consente un’autonomia fino a 475 chilometri. Il modello combina design italiano, ingegneria britannica e tecnologie avanzate, con linee sportive ed elementi luminosi a LED. La S05 Rwd Pro verrà proposta a 36.990 euro, la variante Rwd Max costerà 39.

990 euro mentre la versione top – con trazione integrale e nel solo allestimento Max – costerà 42.990 euro. La S07 arriverà in Italia in un’unica versione a trazione integrale e nell'allestimento Pro, il costo sarà di 44.990 euro.