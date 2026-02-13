“Oltre il Podio”, scatti olimpici in mostra a Palazzo Castiglioni

Gli eventi legati alle Olimpiadi a Milano si arricchiscono di un nuovo appuntamento ospitato a Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, dove fino al 17 febbraio è aperta al pubblico gratuitamente la mostra “Oltre il Podio. Scatti, storia e arte” che si inserisce tra i progetti speciali che celebrano i dieci anni di MuseoCity, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città.

La mostra fotografica “Rehearsal - Before the Applause” del fotografo di fama internazionale Giampaolo Sgura, realizzata sotto la direzione del Museo Olimpico di Losanna, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 e Balich Wonder Studio nell’ambito delle Olimpiadi Culturali, propone una serie di immagini che entreranno a far parte della collezione Olympism Made Visible, curata dal Museo Olimpico. Giampaolo Sgura, immerso nelle prove e nei momenti di backstage della cerimonia di apertura dei Giochi ha catturato volti, costumi ed energia collettiva che hanno animato lo spettacolo, restituendo al pubblico uno sguardo artistico e profondamente umano dietro le quinte del grande evento internazionale.

Quello di Sgura è un racconto che intreccia fotografia, cinema, arte e memoria sportiva, uno sguardo inedito sullo spirito olimpico e sull’identità culturale milanese. Il percorso espositivo accosta oggetti e opere d’arte provenienti da dieci istituzioni della rete MuseoCity, tra cui Fondazione Dompé e Fondazione Isec, entrambe alla loro prima partecipazione.

Fondazione Dompé espone “La Grande S - Franco Dompé Memorial”, scultura in bronzo ispirata alla curva storica della pista di bob di Cortina, realizzata da Silvia Di Pasquale in collaborazione con la Fonderia Perseo di Mendrisio. In mostra anche due numeri originali della rivista corporate "Bellezza d’Italia" (pubblicata dal 1947 al 1962), dedicati agli sport invernali e alla partecipazione di Dompé alle Olimpiadi Invernali del 1956, e il breve documentario “L’attimo che cambia la vita”, che racconta la vita dell’ imprenditore, bobbista e pioniere di questa disciplina olimpica.

Il percorso si inserisce nell'ambito delle Olimpiadi Culturali di Fondazione Milano Cortina 2026 e offre al pubblico uno sguardo inedito sul legame tra impresa, sport e cultura.

La mostra, allestita dagli architetti Ludovica Serafini e Roberto Palomba, valorizza materiali d’archivio di MuseoCity tra cui le fotografie d’autore di Filippo Romano, le opere della community degli Urban Sketchers e il film Mondi a Milano (2023), diretto da Giovanni Pitscheider e prodotto con il supporto di Mumac Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group.

Orari di apertura a ingresso gratuito: sabato e domenica 15 febbraio ore 11-18; lunedì 16 e martedì 17 febbraio ore 11-17.30. Prenotazioni su evenbrite.it