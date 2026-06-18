Philip Morris International nomina Marco Hannappel Presidente Europa e annuncia cambiamenti ai vertici regionali

Philip Morris International (NYSE: PM) ha annunciato oggi nuove nomine ai vertici regionali.

A partire dal 1° agosto 2026, Marco Hannappel assumerà il ruolo di Presidente per la Regione Europa, mentre Can Kuterdem diventerà Presidente per la Regione America Latina e Canada. Le nomine si inseriscono nel modello organizzativo evoluto annunciato dall’azienda alla fine del 2025.

Hannappel succede a Massimo Andolina, recentemente nominato Chief Financial Officer, con decorrenza dalla stessa data.

Hannappel porta nel nuovo ruolo una solida esperienza internazionale e risultati concreti nella guida della crescita del business in mercati complessi e altamente regolamentati. Nel suo ruolo più recente, come Presidente per la Regione America Latina e Canada, ha rafforzato il dialogo con gli stakeholder esterni e promosso la trasformazione del mercato e dell’organizzazione.

In precedenza, è stato Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, dove ha accelerato la trasformazione verso i prodotti senza combustione. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di una filiera integrata interamente dedicata alla loro produzione, che oggi conta circa 8.000 imprese e oltre 44.000 persone tra occupazione diretta, indiretta e indotto. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Area Vice President per il Sud-Ovest Europa, con responsabilità su Italia e Penisola Iberica.

Can Kuterdem assumerà il ruolo di Presidente per la Regione America Latina e Canada a partire dal 1° agosto 2026, succedendo ad Hannappel. Kuterdem vanta una solida esperienza internazionale nella leadership di trasformazioni di business, strategia e operations. Nel suo ruolo più recente è stato Amministratore Delegato per la Polonia – uno dei principali mercati europei di PMI – guidando l’evoluzione del business verso un approccio multicategoria.

Philip Morris International è una delle principali aziende internazionali nel settore dei beni di largo consumo, con un portafoglio ampio e diversificato di prodotti in diverse categorie.

L’azienda sta trasformando il proprio business attraverso innovazione e ricerca scientifica, sostenendo la progressiva evoluzione verso alternative alle sigarette grazie a rilevanti investimenti in ricerca, produzione e capacità commerciali a livello globale.