PokerStars: a Campione d’Italia tornano le Italian Series

Le Italian Series Of Poker (ISOP) Christmas Edition tornano a Campione d’Italia dal 9 al 14 dicembre: l’evento, organizzato da PokerStars, è il secondo appuntamento ufficiale della stagione ISOP 2026-2027. Per l’occasione, nella PokerStars Live Room del Casinò sono state previste una serie di attività collaterali e gadget a tema natalizio per tutti i partecipanti. Fondate nel 2009, le ISOP sono cresciute negli anni fino a diventare il circuito di tornei di poker live di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di poker sportivo.

Il calendario della manifestazione propone appuntamenti con diverse specialità e formule di iscrizione, tra cui: ISOP Main Event dal 10 al 14 dicembre, buy-in 500 euro; All Star Championship 10 dicembre, buy-in 700 euro; Omaha Main Championship 11 dicembre, buy-in 300 euro; SVITEN Championship 10 dicembre, buy-in 200 euro.

Le opportunità di accesso alla manifestazione partiranno con l’avvio dei satelliti dedicati e la possibilità di qualificarsi anche attraverso il classico percorso Power Path. A completare le possibilità di partecipazione saranno i satelliti presenti durante i primi giorni del festival e la classifica mensile della PokerStars Live Room di Campione, che consentiranno ai giocatori di accedere al Main Event attraverso ulteriori percorsi.

In concomitanza con lo svolgimento dell’ISOP Main Event, PokerStars ha previsto anche diversi momenti di intrattenimento che si terranno nelle sale del Casinò e sono legati al periodo delle festività. Non solo, la sinergia tra gli eventi fisici di Campione d’Italia prevede che il vincitore del Main Event delle Black Friday Series riceva un pass di accesso diretto per prendere parte alle ISOP Christmas Edition di dicembre.