Riunioni improduttive: un costo nascosto che può valere milioni per le aziende

Le riunioni inefficaci non rappresentano soltanto una perdita di tempo: generano costi economici significativi, rallentano i processi decisionali e alimentano un carico di lavoro aggiuntivo che incide sulla produttività complessiva delle organizzazioni.

È quanto emerge dal nuovo studio globale condotto da Jabra, leader mondiale nelle soluzioni audio, video e per la collaborazione professionale. L’indagine, che ha coinvolto oltre 2.300 professionisti, evidenzia come il costo reale delle riunioni vada ben oltre il tempo trascorso in sala o davanti a uno schermo, influenzando concentrazione, chiarezza decisionale e benessere delle persone, fino a generare un crescente “debito di riunioni”.

I principali risultati della ricerca

Dallo studio emergono alcuni dati particolarmente significativi:

Il 58% del tempo dedicato alle riunioni viene percepito come poco utile o superfluo, con una perdita stimata di circa 26 giornate lavorative all’anno per ogni dipendente.

I problemi tecnologici continuano a compromettere l’efficacia degli incontri: interessano il 75% delle riunioni ibride e il 52% di quelle completamente virtuali.

L’inclusione dei partecipanti da remoto resta una criticità: circa la metà dichiara di sentirsi ignorata, interrotta o esclusa durante le riunioni ibride.

Il 59% dei meeting richiede successivi incontri di chiarimento o attività aggiuntive a causa della mancanza di risultati e indicazioni operative chiare.

L’87% dei lavoratori sperimenta livelli più o meno elevati di ansia legata alle riunioni, un fenomeno che aumenta con la frequenza degli incontri.

Il sovraccarico di meeting riduce progressivamente attenzione, partecipazione e qualità dei contributi.

Quando l’inefficienza diventa un problema da oltre 100 milioni di dollari

Secondo l’analisi di Jabra, in un’azienda di circa 5.000 dipendenti il costo combinato di riunioni poco efficaci e problemi tecnologici può raggiungere i 130 milioni di dollari l’anno in termini di produttività persa.

Di questa cifra, circa 120 milioni di dollari sono attribuibili al tempo trascorso in riunioni considerate non necessarie o di scarso valore, mentre ulteriori 8,4 milioni derivano dai malfunzionamenti tecnici che interessano gli incontri ibridi.

L’impatto, tuttavia, non si esaurisce con il tempo perso. Riunioni poco efficaci generano spesso ulteriori confronti, chiarimenti e attività di follow-up che alimentano un circolo vizioso di inefficienza. Inoltre, possono accentuare il senso di esclusione dei lavoratori da remoto, ridurre la qualità delle decisioni e limitare l’efficacia degli strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, che necessitano di conversazioni chiare e ben strutturate per produrre risultati affidabili.

“Abbiamo considerato le riunioni improduttive come un semplice fastidio, quando in realtà rappresentano un vero rischio finanziario”, commenta Holger Reisinger, Senior Vice President Enterprise Video Business Unit di Jabra. “Se i collaboratori vivono i meeting con apprensione, l’organizzazione ne sta già pagando il prezzo. È il segnale che le aziende devono ripensare profondamente la propria cultura delle riunioni, supportandola con tecnologie che consentano a tutti di essere visti e ascoltati in modo efficace”.

Piccole interruzioni, grandi conseguenze

La ricerca evidenzia come anche brevi problemi tecnici possano avere conseguenze rilevanti su larga scala.

Oggi oltre un quarto delle riunioni coinvolge contemporaneamente partecipanti in presenza e da remoto. In questo contesto, tre meeting ibridi su quattro registrano almeno un problema tecnico: il 73% degli intervistati segnala difficoltà nell’ascoltare gli altri partecipanti e il 68% problemi di visibilità.

In media, queste interruzioni fanno perdere quasi undici minuti per ogni riunione ibrida, equivalenti a circa tre giornate lavorative all’anno per dipendente.

Nelle organizzazioni più grandi l’impatto è ancora più marcato. Le aziende con oltre 1.000 dipendenti registrano infatti una perdita di tempo superiore dell’82% rispetto alle realtà con meno di 50 collaboratori, arrivando a quasi quattro giornate lavorative perse per persona ogni anno.

Le conseguenze non riguardano soltanto la durata delle riunioni. I problemi tecnologici raddoppiano infatti la probabilità che siano necessari ulteriori incontri di approfondimento. Anche soluzioni apparentemente innocue, come la disattivazione della videocamera per aggirare difficoltà tecniche, possono compromettere la qualità del confronto: in questi casi aumenta del 43% la probabilità di dover organizzare un follow-up e del 30% quella di concludere la riunione senza azioni concrete definite.

Tecnologia e cultura: un binomio inscindibile

Lo studio mette inoltre in evidenza come le carenze tecnologiche possano amplificare criticità già presenti nella cultura organizzativa.

La metà dei partecipanti da remoto ai meeting ibridi dichiara di sentirsi esclusa, dimenticata o frequentemente interrotta. Molti segnalano inoltre difficoltà nel seguire le conversazioni a causa di audio e video di scarsa qualità.

Le disparità risultano ancora più evidenti per alcune categorie di lavoratori: le donne hanno il 16% di probabilità in più di percepire esclusione durante le riunioni da remoto, mentre per i dipendenti junior questa percentuale sale al 26%.

Il vero costo emerge dopo la riunione

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dalla ricerca riguarda il cosiddetto “costo post-riunione”.

Il 66% dei lavoratori afferma di uscire regolarmente dagli incontri senza una chiara comprensione delle attività da svolgere. Di conseguenza, il 59% necessita di ulteriori riunioni per chiarire decisioni e responsabilità.

A questo si aggiunge un fattore emotivo spesso sottovalutato: l’87% degli intervistati riferisce di provare ansia in relazione alle riunioni. Chi vive i meeting con maggiore apprensione ha anche una probabilità significativamente più elevata di terminare gli incontri senza indicazioni operative chiare, alimentando ulteriori necessità di confronto.

La ricerca evidenzia inoltre l’esistenza di un limite cognitivo ben definito. Il 42% dei professionisti raggiunge il massimo livello di affaticamento dopo due ore consecutive di riunioni, percentuale che sale all’83% dopo quattro ore. Con il calo dell’energia diminuiscono inevitabilmente anche attenzione, partecipazione ed efficacia del contributo individuale.

Il risultato è un circolo vizioso in cui una riunione poco produttiva genera inevitabilmente nuovi incontri, facendo crescere nel tempo un vero e proprio “debito di riunioni” che grava su produttività, capacità decisionale e benessere organizzativo.

L’IA può aiutare, ma non risolve i problemi strutturali

L’Intelligenza Artificiale è sempre più presente nel contesto delle riunioni aziendali. Sebbene circa tre lavoratori su quattro abbiano già sperimentato strumenti come trascrizioni automatiche e riepiloghi generati dall’IA, meno di un terzo li utilizza con regolarità.

Secondo Jabra, il limite non è rappresentato dalla tecnologia stessa, ma dalla qualità del contesto in cui viene applicata. Audio insufficiente, conversazioni frammentate e meeting mal gestiti compromettono infatti l’accuratezza e l’utilità dei risultati prodotti dall’IA.

“L’Intelligenza Artificiale può valorizzare una riunione ben organizzata, ma non può trasformare

un meeting inefficace in uno efficace”, conclude Reisinger. “Per sfruttarne davvero il potenziale, le aziende devono partire dalle basi: garantire che ogni persona possa essere vista, ascoltata e compresa con chiarezza”.