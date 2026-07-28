Safety21 entra in una nuova fase di crescita: BU Bregal Unternehmerkapital perfeziona con successo un multi-asset continuation fund per sostenere lo sviluppo del Gruppo

Safety21 S.p.A. (“Safety21” o il “Gruppo”), piattaforma GovTech italiana leader nei servizi end-to-end di enforcement delle violazioni e sicurezza stradale, comunica che il proprio azionista istituzionale di controllo BU Bregal Unternehmerkapital (“BU”), il più grande investitore di private equity mid-market con sede nella regione DACH, ha perfezionato con successo un multi-asset continuation fund di grande valore. L’operazione, co-guidata da LGT Capital Partners e Pantheon in qualità di lead investor, è finalizzata a estendere la partnership tra BU e Safety21 e a sostenere la prossima fase di crescita del Gruppo, mettendo a disposizione capitale aggiuntivo di lungo periodo per ulteriori acquisizioni e per il percorso di sviluppo internazionale.

L’operazione ha registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali su scala mondiale, sia esistenti sia nuovi, a conferma della qualità del progetto industriale di Safety21 e del potenziale di creazione di valore ancora davanti al Gruppo.

Dall’avvio della partnership con BU nel 2021, Safety21 è diventata la piattaforma GovTech italiana di riferimento per l’enforcement delle violazioni e la sicurezza stradale, grazie allo sviluppo di concessioni di rilievo, a una disciplinata strategia di buy-and-build ed alla piattaforma proprietaria e modulare TitanO®. Nel periodo, ricavi ed EBITDA sono triplicati. Oggi il Gruppo serve oltre 700 amministrazioni comunali con contratti di lungo periodo, generando ricavi altamente ricorrenti, sostenuti da un’ampia base installata IoT proprietaria e da una profonda competenza regolatoria.

Il nuovo assetto consente a Safety21 di proseguire il proprio percorso di crescita lungo più direttrici: l’espansione delle concessioni, il consolidamento del mercato, lo sviluppo del cross-selling e l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di affermarsi come piattaforma GovTech europea di riferimento per l’enforcement delle violazioni e la sicurezza stradale.

«Questa operazione rappresenta un riconoscimento straordinario del lavoro svolto dalle nostre persone e della solidità del nostro modello di business – ha dichiarato Gianluca Longo, CEO e fondatore di Safety21 – In cinque anni di partnership con BU abbiamo quasi triplicato ricavi ed EBITDA, finalizzato ed integrato dieci acquisizioni, costruito la piattaforma tecnologica TitanO® e portato i nostri servizi a oltre 700 amministrazioni locali. Il continuation fund ci garantisce capitale paziente e un azionista che conosce a fondo il nostro settore: le condizioni ideali per accelerare le acquisizioni, ampliare le concessioni e portare il modello Safety21 oltre i confini italiani, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento europeo del mercato».

«Safety21 è un’azienda eccezionale, con un management team di grande qualità e una formidabile opportunità di crescita, sia organica sia attraverso acquisizioni strategiche – ha commentato Nicola Ferraris, Partner di BU – In BU crediamo in una partnership di lungo periodo con imprenditori e management team, sostenendoli oltre i tradizionali orizzonti di investimento quando continuiamo a

vedere un significativo potenziale di creazione di valore. Il continuation fund ci consente di proseguire questo percorso insieme e di accompagnare Safety21 nella sua prossima fase di crescita».

Nell’ambito dell’operazione, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito in qualità di consulente legale ed Evercore in qualità di placement agent.