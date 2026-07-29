Sottoscritto ed eseguito l’accordo di investimento per l’ingresso di Consorzio Agrario Friuli-Venezia Giulia Società Cooperativa e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Società Cooperativa in Consorzi Agrari d’Italia S.p.A.

Si rende noto che in data odierna B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), la partecipata Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”), i consorzi attuali soci di CAI (Società Consortile Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.A., Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa, Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa, Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa, Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa e Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa, i “Consorzi Soci Attuali”), Consorzio Agrario Friuli-Venezia Giulia Società Cooperativa (“Consorzio FVG”) e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Società Cooperativa (“Consorzio TVBL”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’”Accordo”) recante i termini e le condizioni dell’operazione (l’”Operazione”) avente ad oggetto il conferimento da parte di Consorzio FVG e di Consorzio TVBL in CAI dei rami d’azienda costituiti dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dal Consorzio FVG e dal Consorzio TVBL), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell’attività caratteristica, impianti e attrezzature, beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, ed una parte dell’indebitamento finanziario (i “Rami d’Azienda”), a liberazione di un aumento di capitale sociale agli stessi riservato (l’“Aumento di Capitale”).

Le parti hanno provveduto altresì – sempre in data odierna - a dare esecuzione all’Accordo e, quindi, a perfezionare l’Operazione. In particolare, il Consorzio FVG e il Consorzio TVBL hanno integralmente sottoscritto e liberato l’Aumento di Capitale, deliberato in data 26 novembre 2025 dall’assemblea di CAI, quanto a Consorzio FVG per Euro 38.833.333, oltre a sovrapprezzo per Euro 7.766.667, e quanto a Consorzio TVBL per Euro 29.166.667, oltre a sovrapprezzo per Euro 5.833.333, mediante il conferimento dei Rami d’Azienda, che avrà efficacia a far data dal 1° settembre 2026.

Per effetto della sottoscrizione degli Aumenti di Capitale, le partecipazioni in CAI risultano essere le seguenti:

BF

27,11%

Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa

14,17%

Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa

13,96%

Cassa Depositi e Prestiti

10,81%

Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa

7,17%

Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa

5,29%

Banca Fucino

1,54%

Società Consortile Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.A.

1,49%

Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa

1,12%

Quinto Giro

0,51%

Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa

0,04%

Consorzio Agrario Friuli-Venezia Giulia

9,59%

Consorzio Agrario Treviso-Belluno

7,20%

Sempre in esecuzione dell’Accordo, in data odierna, Consorzio FVG e Consorzio TVBL hanno sottoscritto l’adesione al patto parasociale in essere tra BF e i Consorzi Soci Attuali.