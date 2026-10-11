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Aziende

Stellantis al “Mondial” di Parigi con una valanga di novità

Al Salone dell’auto, dal 12 al 18 ottobre, il gruppo guidato da Antonio Filosa presenta la nuova strategia di prodotto. Anteprima per 6 concept, tra cui l’attesissima Alfa Romeo Cuorerosso e la Fiat Multiplay. Sullo stand anche la Citroen 2Cv, tutta elettrica, che reinventa l’idea dell’iconico modello francese

Pierluigi Bonora
Il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, con alle spalle i concept del gruppo esposti al Salone “Mondial” di Parigi
Il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, con alle spalle i concept del gruppo esposti al Salone “Mondial” di Parigi
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Alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi, in programma da domani al 18 ottobre a Porte de Versailles, Stellantis ha accolto ospiti e media a “The Night Before”, un evento esclusivo ospitato nell’iconico “Hangar Y” della capitale francese. Scopo dell’iniziativa, svelare la visione di Stellantis per il futuro attraverso 6 concept presentati in anteprima mondiale. Il “gala” è stato introdotto dal presidente John Elkann e dal ceo Antonio Filosa con l’intervento del responsabile per l’Europa allargata, Emanuele Cappellano, alla presenza di tutti i capi brand e il management del gruppo. Oltre 60 saranno i modelli esposti, da domani, all’interno del più grande stand dell’intera manifestazione. Sviluppati sotto la guida di Gilles Vidal, responsabile del design per l’Europa allargata, i 6 concept di altrettanti marchi del gruppo, illustrano differenti percorsi verso l’innovazione. Ogni concept, in particolare, esplora una diversa dimensione del progresso: dalla mobilità alle prestazioni, dal benessere alle esperienze digitali. “Creatività, ambizione e visione centrata sul cliente rappresentano le linee guida di Stellantis verso il futuro”, è stato sottolineato.Grande attesa per la prima assoluta del concept Alfa Romeo Cuorerosso, con architettura multi-energy, che potrebbe essere immaginata con un propulsore V6 2.9 Full Hybrid abbinato alla trazione integrale Q4. Il passato glorioso, in chiave moderna, è invece rappresentato dalla Citroën 2Cv Concept che reinventa l’idea di un’icona francese.Una nuova 2Cv, dunque, fedele allo spirito originale, ma progettata per il domani: completamente elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15mila euro.Ispirata all’innovativa Multipla, ecco poi la Fiat Multiplay che offre una visione audace del futuro del marchio torinese, coniugando accessibilità, inclusività e innovazione. Gli altri concept presentati in anteprima: Ds F3Ver, Opel Stx Concept e Peugeot Rcz Vision.

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