Stellantis al “Mondial” di Parigi con una valanga di novità

Alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi, in programma da domani al 18 ottobre a Porte de Versailles, Stellantis ha accolto ospiti e media a “The Night Before”, un evento esclusivo ospitato nell’iconico “Hangar Y” della capitale francese. Scopo dell’iniziativa, svelare la visione di Stellantis per il futuro attraverso 6 concept presentati in anteprima mondiale. Il “gala” è stato introdotto dal presidente John Elkann e dal ceo Antonio Filosa con l’intervento del responsabile per l’Europa allargata, Emanuele Cappellano, alla presenza di tutti i capi brand e il management del gruppo. Oltre 60 saranno i modelli esposti, da domani, all’interno del più grande stand dell’intera manifestazione. Sviluppati sotto la guida di Gilles Vidal, responsabile del design per l’Europa allargata, i 6 concept di altrettanti marchi del gruppo, illustrano differenti percorsi verso l’innovazione. Ogni concept, in particolare, esplora una diversa dimensione del progresso: dalla mobilità alle prestazioni, dal benessere alle esperienze digitali. “Creatività, ambizione e visione centrata sul cliente rappresentano le linee guida di Stellantis verso il futuro”, è stato sottolineato.Grande attesa per la prima assoluta del concept Alfa Romeo Cuorerosso, con architettura multi-energy, che potrebbe essere immaginata con un propulsore V6 2.9 Full Hybrid abbinato alla trazione integrale Q4. Il passato glorioso, in chiave moderna, è invece rappresentato dalla Citroën 2Cv Concept che reinventa l’idea di un’icona francese.Una nuova 2Cv, dunque, fedele allo spirito originale, ma progettata per il domani: completamente elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15mila euro.Ispirata all’innovativa Multipla, ecco poi la Fiat Multiplay che offre una visione audace del futuro del marchio torinese, coniugando accessibilità, inclusività e innovazione. Gli altri concept presentati in anteprima: Ds F3Ver, Opel Stx Concept e Peugeot Rcz Vision.