Super multa da 6 milioni per Meta: pubblicità sul gioco d'azzardo

Sono quasi sei i milioni di euro (per l'esattezza 5 milioni e 850 mila) che la società di Mark Zuckerberg, Meta, dovrà sborsare per aver violato il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo come previsto dall’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 (il cosiddetto "Decreto Dignità"). È questa la multa comminata dall'AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Le accuse a Meta

Con un comunicato, l'Autorità ha cosi punito sia Facebook che Instagram dopo aver avviato un procedimento per le numerose segnalazioni arrivate che hanno accertato la presenza di " contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro". Nel dettaglio, i profili/account sotto inchiesta sono 18 di cui cinque su Instagram e 13 su Facebook oltre 32 contenuti che sono stati "sponsorizzati", in pratica diffusi dietro il pagamento di somme di denaro sui due social media con l'unico scopo di " promuovere e/o pubblicizzare attraverso video e immagini attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro ".

La società Meta, così come avvenuto nel recente passato sia nei confronti di Google che Twitch è stata ritenuta responsabile di una tipologia di pubblicità non conforme ai canoni di legge. L'AgCom spiega che la società non si è limitata ad ospitare, in maniera esclusivamente tecnica, passiva e automatica i contenuti messi online dagli utenti " ma abbia offerto un vero e proprio servizio pubblicitario; tale circostanza mette la stessa Società in condizione di conoscere l’illiceità del contenuto" .

Per quanto riguarda i 18 profili/account di cui abbiamo parlato prima, Meta è ritenuta direttamente responsabile soltanto di cinque account perché, successivamente alla notifica dell’atto di contestazione, quel momento in cui la società viene a conoscenza del procedimento aperto nei suoi confronti sulla diffusione del materiale non conforme alla legge, " ha provveduto a rimuovere solo 11 dei 18 profili/account segnalati. La decisione è coerente con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento per i servizi digitali (DSA). All’irrogazione della sanzione si accompagna, inoltre, un ordine di notice & take down, nonché un ordine di notice & stay down", sottolinea l'AgCom.

Il plauso dell'Unc