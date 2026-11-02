SuperEnalotto, all’incasso una vincita da 214mila euro

Presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con un punto 5 da 214,992,87 euro conseguita nell’estrazione del cc n. 143 di sabato 5 settembre 2026. La giocata fortunata è stata realizzata a Cesenatico presso il punto di vendita Sisal Mazzini Silvia situato in Corso M. Moretti, 2. Combinazione vincente: 12 – 24 – 28 – 32 – 37 – 78 – J 40 –SS 16.

Era in vacanza sulla Riviera Adriatica, in un sabato di fine estate, quando ha scoperto di aver centrato il cinque, racconta la vincitrice una donna originaria del Salvador che ha scelto di farsi chiamare “Maialino” e ha mantenuto un approccio concreto e prudente dopo la scoperta che è arrivata mentre stava mangiando una pizza piccante: “Mentre mangiavo ho guardato l’app e mi sono resa conto di quello che era successo. All’inizio non riuscivo a crederci, ho dovuto rileggere più volte i numeri”.

La prima reazione è stata di incredulità. Poi, quasi senza pensarci, ha condiviso subito la notizia con alcuni amici, proprio mentre si trovava ancora a tavola, ma non ha fatto alcun festeggiamento. “Maialino”infatti, che ha deciso di mantenere l’anonimato, si descrive come una persona attenta alle spese, abituata a valutare con cura le proprie possibilità e a non lasciarsi andare a decisioni impulsive. Atteggiamento che ha mantenuto anche nei giorni successivi la vincita, quando ha dovuto conciliare le procedure per la riscossione con gli impegni lavorativi perché lavora alle dipendenze di un’impresa.

Quando decide di giocare, preferisce recarsi personalmente in ricevitoria soprattutto per avere l’occasione per scambiare due chiacchiere e la giocata vincente era stata effettuata senza una ragione particolare, durante una vacanza. Aveva con sé la sua foglia di alloro, un piccolo oggetto che porta sempre con sé e a cui è legata. Una presenza discreta, che l’accompagna nella quotidianità. Anche la scelta dei numeri segue una consuetudine precisa: la vincitrice utilizza sempre gli stessi, legati a date e ricordi.

Dopo aver scoperto la vincita, fino al momento della riscossione, ha conservato la ricevuta nel cassetto del comodino di casa, scegliendolo come luogo che riteneva sicuro e discreto. Le priorità sul futuro sono molto concrete e a queste c’è il desiderio di organizzare un viaggio in Italia insieme alla famiglia, e dedicare un pensiero alla madre, gestendo questa disponibilità un passo alla volta e senza decisioni impulsive.Le storie dei vincitori e le curiosità che Sisal ha raccolto in questi 28 anni di SuperEnalotto sono disponibili su: https://www.superenalotto.it/vincitori.

Intanto si è nascosto ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 175 di sabato 31 ottobre, con il Jackpot che arriva a 48,9 milioni di euro in palio domani sera martedì 3 novembre ma nel week end sono state realizzate tre vincite con un punto 5 ciascuna. Le giocate vincenti sono state effettuate online su Sisal.it.

Nel dettaglio: cc n. 174 di venerdì 30 ottobre, una vincita con 1 punto 5 da 21.682,50 euro: combinazione vincente 19 – 24 – 49 – 62 – 64 – 85 – J 27 – SS 83; cc n. 175 di sabato 31 ottobre, due vincite con 1 punto 5 da 31.234,06 euro ciascuna: combinazione vincente: 4 – 18 – 20 – 33 – 46 – 78 – J 7 – SS 2.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/