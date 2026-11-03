“Tadini per Sisal. Spazio del Possibile” in mostra a Milano

“Tadini per Sisal. Spazio del Possibile” è la mostra realizzata dall’Archivio Storico Sisal insieme a Casa Museo Spazio Tadini ospitata negli spazi di via Niccolò Jommelli 24 a Milano, dall’11 novembre 2026 al 5 febbraio 2027. Un progetto espositivo che ripercorre il rapporto tra Sisal ed Emilio Tadini, pittore, scrittore e intellettuale tra le figure più significative della cultura milanese del secondo Novecento.

Collaborazione nata alla fine degli anni Novanta, in una stagione di profonde trasformazioni, quando Sisal, impegnata in un processo di informatizzazione, investe anche nella propria immagine visiva e si affida al linguaggio dell’artista per accompagnare il cambiamento. Nasce così “La Grande Fiaba”, un’opera che diventa simbolo dell’incontro tra arte e impresa.

Esperienza che, a oltre venticinque anni di distanza, offre l’occasione rileggere una fase significativa della storia di Sisal e scoprire la poetica di Tadini che in quegli anni, con il ciclo “Fiaba” sviluppò profonde riflessioni sulle condizioni dell’uomo contemporaneo alle soglie del nuovo Millennio in una Milano che è stata un terreno di crescita, innovazione e partecipazione culturale che allora come oggi la si vede come “spazio del possibile” come tutte le grandi metropoli.

La mostra si sviluppa simbolicamente attorno ai segni 1-X-2, legati alla storica schedina Sisal, entrati nel lessico visivo dell’artista, simboli che raccontano il dialogo tra arte e impresa, il “possibile” come spazio dell’immaginazione e Milano come luogo di incontro, relazioni e sperimentazione. Attraverso opere, documenti e materiali d’archivio, l’esposizione restituisce il valore di una collaborazione che ha lasciato un segno non solo nella comunicazione aziendale, ma anche nella memoria culturale del suo tempo.

La mostra è una nuova tappa nel percorso di valorizzazione dell’Archivio Storico Sisal e del patrimonio culturale dell’impresa, riconoscendo nell’arte uno strumento per rileggere la propria storia e metterla in dialogo con il presente. In questa prospettiva, l’iniziativa si inserisce nel calendario della XXV Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, alla quale aderisce Museimpresa, associazione di cui Sisal è socia.

L’inaugurazione, mercoledì 11 novembre alle ore 18.30, si aprirà con gli interventi dei rappresentanti di Sisal e Casa Museo Spazio Tadini, via Niccolò Jommelli 24, Milano, seguiti da una visita guidata alla mostra e da un momento di incontro con gli ospiti con prenotazione tramite Eventbrite.

Accesso libero e gratuito: dal mercoledì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30

Visite guidate: gratuite, con prenotazione tramite Eventbrite, info: corporate.heritage@sisal e melina@spaziotadini.com.

Novembre 2026: venerdì 13, mercoledì 18 e giovedì 19, ore 18.30; sabato 14 e 21, ore 16. Dicembre 2026: venerdì 4, 11 e 18, ore 18.30. Gennaio 2027: venerdì 15 e 22, ore 18.30. Febbraio 2027: venerdì 5 ore 18,30.