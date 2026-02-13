Il turismo che cambia in viaggio con la Bit

Visioni, connessioni e opportunità sul viaggio e i viaggiatori per definire e intercettare le trasformazioni atto: nuovo obiettivo di Bit - Borsa Internazionale del turismo che si è conclusa ed è stata caratterizzata da un concept che ha ridefinito l’approccio al Travel partendo non dal prodotto, ma dalle persone: da chi il viaggio lo crea, a chi lo propone e lo comunica, fino a chi ne vive l’esperienza, tutti riuniti in un’unica community di Travel Makers, per condividere le idee che diventeranno le tendenze e le proposte commerciali di domani.

Nel Travel Makers Fest, il cuore culturale della manifestazione, oltre 450 contributi di esperti e protagonisti dell’industria hanno unito analisi e visione a casi studio e proposte concrete, generando più di 100 ore di dibattito. Con più di 1.000 espositori, dei quali oltre il 39% esteri da 54 Paesi, il nuovo concept di Bit ha coniugato la dimensione business con i contenuti, le relazioni e una visione strategica che mette al centro le persone.

I talk hanno spaziato dall’intelligenza artificiale al media tourism e alle nuove narrazioni costruite sulla cultura, la musica e la moda, fino al celebrity marketing, il nuovo lusso, l’impatto dei grandi eventi e la valorizzazione dei percorsi alternativi e delle destinazioni “minori”. Coniugando le analisi di settore con le esperienze concrete e le testimonianze dei protagonisti, il Travel Makers Fest ha trasformato le idee in proposte concrete di sviluppo del business.

“Siamo particolarmente orgogliosi di come il mercato abbia accolto questa edizione zero del nuovo concept di Bit - commenta Emanuele Guido, head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Bit sta evolvendo rapidamente in un nuovo punto di riferimento per l’industria turistica, uno spazio capace di interpretare e guidare le trasformazioni del settore. Con il Travel Makers Fest abbiamo visto nascere dal vivo una vera community di professionisti e creator, anticipando con concretezza la direzione in cui stanno andando le fiere del turismo: non più solo luoghi espositivi, ma hub permanenti di competenze, conoscenze e relazioni strategiche per il mercato di domani”.

Con questa edizione innovativa, Bit si consolida

come piattaforma di riferimento per la condivisione di idee e la creazione di valore per tutti gli attori della filiera e dà appuntamento all’edizione numero 47 che si terrà in