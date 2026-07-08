"Utilities, benefici dalle risorse del PNRR ma le sfide che abbiamo di fronte restano numerose"



Nel corso dell'evento "Finanziare il futuro delle utilities" organizzato da Euronext e Borsa Italiana il presidente esecutivo di Iren e presidente Utilitalia Luca Dal Fabbro ha dichiarato: "Il settore delle utilities ha tratto grandi benefici dalle risorse del PNRR, ma le sfide che abbiamo di fronte restano numerose. Gli eventi meteorologici estremi, ci impongono di investire nella resilienza delle reti elettriche ed idriche, mentre la crescente digitalizzazione delle infrastrutture rende i sistemi più esposti ai rischi di attacchi informatici.

"Sul fronte dei rifiuti - ha aggiunto Dal Fabro - l'Italia rappresenta un'eccellenza nel recupero e nel riciclo, ma permane un divario territoriale significativo: nel Mezzogiorno mancano ancora impianti di termovalorizzazione".

"Per affrontare queste sfide sono necessari investimenti per circa 20 miliardi di euro, e la finanza può svolgere un ruolo determinante. Come Utilitalia stiamo lavorando a un basketbond, cioè a un modello che consenta a più imprese di aggregarsi, realizzare un'emissione obbligazionaria congiunta e inserirla in un basket di bond".

"Con il supporto di garanzie da parte di SACE, BEI e CDP, questo strumento consentirebbe di ridurre i costi di finanziamento e

facilitare l'accesso al mercato dei capitali, soprattutto per le realtà di dimensioni più contenute. Abbiamo già presentato il progetto nel corso della nostra assemblea e stiamo lavorando al lancio di un caso pilota".