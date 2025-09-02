Del Vecchio Jr si beve tutta Boem

Leonardo Maria Del Vecchio (nella foto) si prende tutta Boem, la bibita a bassa gradazione alcolica fondata dal rapper Fedez insieme al collega Lazza e allo stesso Del Vecchio nel maggio 2023. La Lmdv Capital, il family office di Del Vecchio, aveva già rilevato la maggioranza (il 54%) della società dopo l'aumento di capitale da 3 milioni di euro di circa un anno fa. Ora la mossa di assumere il pieno controllo della società, con Fedez e Lazza che rimarranno coinvolti nel ruolo di Ambassador. «Il 2024 è stato un anno di consolidamento e investimenti mirati in ricerca e sviluppo, marketing e costruzione dell'organizzazione e, per questo - spiega la nota ufficiale - si è chiuso con risultati in linea con il piano industriale, a fronte di importanti investimenti».

L'ultimo bilancio si è chiuso con un passivo di oltre 3,1 milioni di euro che si aggiunge al rosso di 1,85 milioni registrato nel 2023. Da quanto si evince dalla nota, però, nel corso di quest'anno sarebbe in corso una svolta che, considerando la percentuale di crescita indicata nel comunicato (+69%), dovrebbe corrispondere a ricavi dalle vendite per oltre 400mila euro nei primi quattro mesi.

A spingerli è stato il lavoro per aumentare la distribuzione, ma anche sulla gamma di prodotti che a maggio di quest'anno si è arricchita di due varianti rispetto al gusto originale. L'obiettivo, ora, è quello di crescere nel settore della vendita al dettaglio e di avviare l'espansione internazionale in Finlandia e Regno Unito.