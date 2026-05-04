WinforLife regala 3mila euro al mese per 20 anni

WinforLife Classico nel concorso numero 2068 delle ore 17 di sabato 2 maggio, ha decretato il vincitore del 480esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita. È residente a Reggio Calabria il titolare della vincita realizzata on line su Sisal.it. La rendita Win for Life – 3.000 euro al mese per 20 anni - è stata assegnata con una giocata di 2 euro. Combinazione è stata: 2 – 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 – 17 – 20. Numerone: 17.

Sempre online su Sisal.it è stata realizzata anche una vincita al SuperEnalotto con 1 punto da 5 nel concorso n. 70 di sabato 2 maggio: valore 24.

920,95 euro. Combinazione vincente: 7 – 58 – 60 – 79 – 84 – 89 – J 2 – SS 19. E con il “6” che continua a nascondersi il Jackpot che arriva a 158.700.000 milioni di euro, ancora una volta il montepremi più alto al mondo.