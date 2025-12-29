Baby park e piste per bambini. Una vacanza a misura di famiglia

Al risveglio un silenzio ovattato, interrotto solo dal crepitio del fuoco nel camino e dalle voci dei bambini che già corrono di qua e di là. Fuori dalla finestra uno spettacolo bianco: montagne innevate, cielo azzurro, sole che danza sui cristalli di neve e illumina i sorrisi dei più piccoli. All'orizzonte una giornata di vacanza a misura di famiglia. Succede (anche) così in Trentino, tra le destinazioni di montagna più trasversali e attrezzate dell'arco alpino; tra le destinazioni di montagna che meglio riescono a incontrare i gusti e i target più diversi, complici comprensori e proposte in grado di rispondere alle esigenze di sciatori single provetti, coppie in bianca fuga romantica, amici appassionati di sport e dolce vita e - sfida spesso più difficile - famiglie con bambini.

Proprio a famiglie con bambini i monti trentini confezionano settimane bianche che, mentre accompagnano i figli alla scoperta di piste e natura imbiancata, regalano ai genitori un po' di relax. Con 46 scuole di sci e 380 maestri specializzati in lezioni peri bambini, kindergarten e baby park sulla neve, alberghi family friendly e un ventaglio di attività pensate ad hoc, il Trentino d'inverno (e non solo d'inverno) diventa la meta giusta per grandi e piccoli. Dove andare in particolare? Ad aprire le danze e le piste in quest'ottica è l'alta Val Rendena che, con le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio è diventata il primo "Distretto Famiglia" del Trentino. Il riconoscimento premia non solo la vocazione naturale di questo territorio per le vacanze delle famiglie, ma anche la realizzazione a Prà Rodont, sul Dos Sabiòn, di un'area family friendly, un comprensorio con due piste ideali per chi comincia a sciare, uno snowpark per chi vuole debuttare e cimentarsi nel freestyle, e il Family Park Rendy. Qualche curva e tornante di distanza e da Pinzolo si arriva a Madonna di Campiglio. La regina ai piedi delle Dolomiti di Brenta strizza l'occhio ai bambini con il Mini Ursus Snowpark a Pradalago e con una serie di attività. Qualche esempio? Escursioni con le racchette da neve e tappa in rifugio accompagnati da guide alpine per teen-ager, passeggiate panoramiche adatte anche a mamme e papà con bebè in passeggino e gite a bordo di gatti delle nevi tra piste contornate di larici e abeti dirette alle tavole apparecchiate dei rifugi nel cuore del bosco. Non da meno il ventaglio di attività e servizi per famiglie che, raccolti in Dolomiti Family Adventures, vanno in scena a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Tra le proposte, vacanze sugli sci dai 3 anni, passeggiate alla scoperta di alberi e animali nella foresta di Paneveggio, immersioni nella magia dei borghi di Primiero e Vanoi con il trekking in compagnia dei lama, incontri ravvicinati a Passo Rolle con i mitici cani da ricerca in valanga del gruppo cinofilo della Scuola Alpina della Guardia di Finanza.

Da non perdere e segnarsi in agenda, poi, Dolomiti Paganella Family Festival, che dall'8 al 15 marzo propone baby park gratuiti, sconto su skipass e noleggio dell'attrezzatura, attività organizzate e soggiorni a prezzi speciali nei family hotel convenzionati. Info: www.visittrentino.info