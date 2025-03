Baglioni live agli Arcimboldi. "Io, solo al pianoforte per raccontare la mia storia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il successo dei tour «Solo» e «SoloBIS», Claudio Baglioni, di nuovo in tournèe per l'Italia. Sabato sarà di scena al Teatro Arcimboldi (e poi ancora il 9 e il 10 aprile). Tra i vari sold out, da mesi, è annunciato un «fiume di pubblico». Domanda: di che cosa si tratta?

«Piano-solo» è un concerto-racconto del cantautore romano, unico protagonista sulla scena. Parola d'ordine: essenzialità. Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione «nuda» nella quale a mano a mano, nel tempo, sono state create e costruite dall'autore - quando erano ancora soltanto «sue» - e, subito dopo, la ricerca di atmosfere inedite. Ogni brano per il pubblico è un tragitto, una sorta di rotta, «un'andatura sorprendente», viene annunciato. Il live, il suo format «si chiama Piano di volo perché io sono il pilota, l'unico trasvolatore con la mia voce e alcuni strumenti - spiega il cantautore stesso - I primi aviatori, i trasvolatori, cominciarono con le loro imprese solitarie a cercare di unire i luoghi, a vedere come certi sogni potevano assomigliarsi e potevano realizzarsi». Il piano, nelle tre modalità - acustica, elettrica e digitale - sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il sottotitolo «SoloTris» sta ad indicare che «Piano di volo» è la terza parte del progetto live «Solo» iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 e che questo avvenimento musicale, che chiude la trilogia, attraverserà l'Italia, fino a dicembre 2025, per raggiungere le città, che l'ospiteranno, per 3 sere, nel cartellone dei loro maggiori teatri lirici. L'intera trilogia, con un totale di trecento esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: «Assolo» del 1996, poi «Incanto» (anno 2001) e «Diecidita» (2011-2012-2013).

«Con questi mezzi di volo, ripercorro, in tre ore di racconto e musica, quello che è stato il mio percorso, tra storia e favola, realtà e fantasia, strada e palco. Sono concerti ravvicinati del terzo tipo e i piani di volo cambieranno a seconda del viaggio e degli incontri - conclude Claudio Baglioni - La scaletta è soggetta a cambiamenti, ma anche a reinterpretazioni continue, quindi in questo senso è il più imprevedibile degli show».

Le altre date e gli altri luoghi del tour, non lontani da Milano (o raggiungibili in poche ore di auto), sono: 13 e 14 marzo Teatro Municipale di Piacenza, 20, 21 e 22 marzo Teatro Lac di Lugano, 1 e 2 aprile Teatro Coccia di Novara, 6 e 7 aprile Teatro Grande di Brescia e 25, 26 e 27 aprile Teatro Sociale di Como.