Bam Circus, tre giorni di spettacoli nel parco. Tra i protagonisti anche il fuoco di Carabosse

Bam Circus arriva alla quinta edizione e porta a Milano grandi talenti del teatro di strada e del circo contemporaneo. Tre giorni, da questa sera a domenica, di appuntamenti pensati per immergere e stupire. Tra i protagonisti ci sarà anche il fuoco. L'anno scorso hanno partecipato cinquantamila persone. Racconta Francesca Colombo, direttrice generale culturale di Bam, Fondazione Riccardo Catella: "È una forma d'arte contemporanea molto potente e inclusiva, perché è davvero per tutti. Non a caso diversi artisti hanno partecipato allo spettacolo di apertura delle Olimpiadi". Il linguaggio è volutamente cross: "Musica, danza, coreografia, cinema, teatro, con l'obiettivo di arrivare al cuore delle persone. Per questo lo abbiamo chiamato il festival delle meraviglie".

Per tre giorni il parco di Porta Nuova sarà trasformato in un luogo giallo e fuxia. Tra girandole e installazioni, ce n'è una particolarmente interattiva: un fiore fatto di specchi, sui quali le persone potranno scrivere che cosa è per loro la meraviglia. Ogni fiore viene poi piantato per costruire una grande installazione collettiva.

Ma il cuore sono i settanta spettacoli in tre giorni, realizzati da 28 compagnie internazionali da 7 Paesi, che riempiranno il parco oggi dalle 19 e mezzanotte, domani dalle 10 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 20. "Ci sono spettacoli per bambini, ma anche per un pubblico esigente che va alla Scala, al Piccolo. Noi scegliamo artisti che tengano insieme natura e cultura, che è fondamentale per noi di Bam", spiega Colombo.

Oggi il grande spettacolo acrobatico è "Möbius" di Collectif XY, in arrivo a Milano dopo il successo dell'apertura dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 e dopo essersi esibiti nel deserto e in Groenlandia: lo show si ispira agli stormi di uccelli, con movimento continuo e forma che cambia. Ed eccoci, oggi e domani, al fuoco di "D'Arbre en Arbre" di Cie Carabosse, in prima esecuzione italiana: un' esperienza itinerante, un viaggio onirico in un bosco fatato con un violoncello che suona live, proiezioni cinematografiche e attori, e appunto la presenza misteriosa del fuoco.

Domani, è da segnalare la performance "Wild" di Motionhouse, una foresta urbana, con l'installazione di un albero stilizzato che viene animata da performance, movimenti acrobatici, mano a mano.

Domenica, lo spettacolo di giocoleria e teatro danza "Smashed" di Gandini Juggling, già al Covent Garden.

Infine la grande festa finale con la parata musicale itinerante con Bubble on Circus, Stelzen Art, Gandini Juggling, Elementz Art e la marching band Wind & Brass Brothers. Tutti gli artisti partecipano insieme alla grande sfilata finale per celebrare i cinque anni del Circus.