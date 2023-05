Arepo BP cede il 29% di Banca Profilo a Twenty First Capital

Accordo tra Arepo e Twenty First Capital per la cessione del 29% di Banca Profilo

Arepo Bp, azionista di controllo di Banca Profilo, e Twenty First Capital (Tfc), società di gestione francese di fondi di investimento alternativi e limited partner e portfolio manager del fondo di diritto francese Fonds Archimedes, hanno raggiunto un accordo vincolante condizionato per la compravendita di un numero di azioni di Banca Profilo detenute da Arepo rappresentative del 29% del capitale sociale al netto delle azioni proprie.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si ricorda che Arepo aveva già comunicato al mercato l'avvio di un processo per la dismissione dell'intero pacchetto detenuto in Banca Profilo, pari al 62,4% del capitale sociale, nell'ambito della liquidazione del Fondo Sator private equity fund che indirettamente detiene l'intero capitale di Arepo. Il prezzo complessivo della compravendita delle azioni oggetto di cessione a Tfc è pari a 50,4 milioni, corrispondente a 0,2637 euro per azione (al netto delle azioni proprie in portafoglio) significativamente superiore ai corsi di Borsa e a una valorizzazione di Banca Profilo pari a circa 180 milioni per il 100% della banca.

Tale somma sarà corrisposta dall’acquirente in due tranche di pari importo, da versare rispettivamente alla data di esecuzione della compravendita e un anno dopo la stessa. L’impegno di TFC ad eseguire la compravendita è subordinato alla circostanza che Arepo concluda accordi per la compravendita di almeno un ulteriore 22% del capitale sociale della stessa, con investitori terzi da individuarsi, tra soggetti strategici e finanziari, a cura di Arepo ed a condizioni e termini reputati soddisfacenti dalla stessa Arepo. Tali accordi dovranno avere ad oggetto partecipazioni il cui acquisto non richieda l’autorizzazione di cui all’art. 19 del Testo Unico Bancario. L’operazione di compravendita concordata tra Arepo e TFC è inoltre soggetta all’avveramento di altre usuali condizioni sospensive, tra le quali (i) l’ottenimento da parte dell’acquirente di ogni autorizzazione richiesta ai sensi di legge (tra cui quella da parte della Banca Centrale Europea) e (ii) il mancato verificarsi di un evento pregiudizievole rilevante tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di esecuzione della compravendita.

Il termine per l’avveramento delle condizioni sospensive è fissato al 30 novembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti; conseguentemente le parti si prefiggono l’obiettivo di concludere l’operazione entro la fine del corrente anno. Si segnala che l’operazione in oggetto non determinerà l’obbligo in capo a TFC di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle residue azioni di Banca Profilo ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.TFC ha rappresentato di essere interessata ad acquisire Banca Profilo all’interno della strategia complessiva del Fonds Archimedes finalizzata alla costruzione di un portafoglio di provider di servizi finanziari europei di medie dimensioni, e a tal fine ha avviato una collaborazione con gli investitori più importanti nel fondo caratterizzati da una significativa esperienza nel mercato europeo e globale del Private Banking e del settore assicurativo.

L’operazione si inserisce, quindi, tra gli investimenti strategici di lungo periodo del Fonds Archimedes con l’obiettivo di garantire la continuità al modello di business di Banca Profilo e al contempo contribuire a sviluppare ed allargare ulteriormente le attività della banca. TCF ritiene infatti che, facendo leva sull’esperienza e sulle competenze del proprio team, possa contribuire in modo significativo alla crescita delle attività della clientela e allo sviluppo della Banca, anche in ambito internazionale. Inoltre, TFC concorrerà ad ampliare la tipologia dei prodotti e dei servizi offerti, inclusa una importante focalizzazione sulla componente assicurativa vita e danni, anche attraverso l’utilizzo di innovative piattaforme tecnologiche, accompagnando la banca nel suo processo di evoluzione digitale così da renderla un’eccellenza tra le boutique finanziarie italiane ed europee.