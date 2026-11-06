Banco Bpm si prepara alle nozze. Bper, più utile con i tagli ai costi

Banco Bpm alza il dividendo a oltre un euro, Bper prevede di accogliere le 635 filiali di Mps fra il primo e il secondo trimestre del 2028. Nei primi nove mesi dell’anno i risultati delle due banche hanno evidenziato in entrambi i casi una crescita dei profitti. Partendo da Bper, che ha pubblicato i conti alla mattina, ha comunicato primi nove mesi dell’anno con un utile di 2,01 miliardi di euro, in crescita del 16,4% sul 2025, grazie all’aumento dei ricavi (proveniente da un aumento del margine d’interesse e delle commissioni) e al contenimento dei costi (-11,4% a 642,4 milioni) in virtù dell’efficientamento dell’area amministrativa collegato al cantiere di integrazione con la Popolare di Sondrio. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Gianni Franco Papa ha annunciato un acconto sulla cedola di 0,33 euro ad azione che porterà 694 milioni nelle tasche dei soci il 25 novembre. «La dinamica commerciale si è confermata positiva nel trimestre e nei nove mesi, consentendo di traguardare buoni risultati», ha commentato Papa. E, riguardo al cantiere d’integrazione con le 635 filiali di Mps che l’azionista Unipol rileverà da Intesa Sanpaolo: «Abbiamo visto che l’operazione di Intesa dovrebbe avere successo, crediamo che riceveremo la proposta di Unipol» per l’acquisizione degli sportelli Mps «diciamo tra il primo e il secondo trimestre del 2028».

In serata è arrivata anche la trimestrale di Bpm. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto (al netto dell’effetto Anima) di 1,53 miliardi di euro, il miglior risultato di sempre per il periodo e in crescita del 2,6% annuo. Piatto forte la dichiarazione dell’ad sulle possibile nozze con Crédit Agricole Italia: «È molto probabile che si concretizzi una nuova transazione» che coinvolgerà Banco Bpm, ma «non saremo noi a fare la prima mossa». E sull’Agricole: «Si tratta di un’opportunità che esamineremo senza problemi ma finora non abbiamo visto alcun tipo di proposta».

Intanto il gruppo di Piazza Meda, che varerà un piano strategico nel primo semestre del 2027. L’istituto ha inoltre rivisto al rialzo a oltre 1 euro per azione la guidance sul dividendo per l’esercizio in corso, alzando da 0,46 a 0,5 euro l’acconto sulla cedola che verrà staccato a novembre e che porterà nelle tasche dei soci 750 milioni.