Bancomat, in questi due giorni della settimana è meglio non prelevare: ecco perché



Per tutti quanti noi effettuare un prelievo allo sportello ATM è ormai una consuetudine. Un'operazione molto semplice, entrata ormai a far parte del quotidiano. Forse qualcuno avrà già notato che ci sono dei giorni della settimana in cui è più probabile imbattersi in vari problemi legati al macchinario. Problemi tecnici possono verificarsi in ogni momento, tuttavia pare che la domenica e il lunedì sia più facile avere delle difficoltà a prelevare denaro.

Una delle ragioni per le quali questi due giorni sono da considerarsi "a rischio" è legata alla liquidità. È più probabile che domenica e lunedì, quindi a fine e inizio weekend, ci sia poca disponibilità di banconote. Fra l'altro, molti istituti di credito hanno la chiusura settimanale proprio il lunedì, quindi non ricaricano il distributore automatico. Gli ATM, dunque, rimangono con poco contante disponibile, e i pezzi a sparire prima sono quelli da 20 e da 50 euro.

Altro problema riguarda invece la manutenzione. Spesso gli istituti di credito programmano eventuali aggiornamenti di sistema nella notte fra domenica e lunedì, quando c'è meno pericolo che il "fermo tecnico" disturbi gli utenti. Chi tenta un prelievo in quei momenti rischia di imbattersi in errori di comunicazione, con tanto di possibile blocco della carta. Oppure può capitare che venga addebitato il prelievo, ma non erogato il contante. Meglio quindi evitare, anche perché fra domenica e lunedì è molto difficile mettersi in contatto con il personale per segnalare eventuali problemi.

C'è poi anche una questione igienica. Pare che i terminali vengano puliti settimanalmente.

È molto difficile che ciò avvenga nei giorni festivi.

Pertanto, una buona abitudine da adottare, sarebbe quella di prelevare, quando possibile, a metà settimana, quando gli sportelli AMT dovrebbero essere perfettamente operativi.