Bper, utili a 1,4 miliardi e dividendo di 0,60 euro per azione

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, che non erano scontati considerando le sfide che interessano tutto il settore bancario”. Ha esordito così Gianni Franco Papa, ad di Bper a margine della presentazione dei dati di bilancio dello scorso anno. Periodo durante il quale l’istituto, che ha recentemente lanciato un’ops del valore di 4,3 miliardi di euro nei confronti di Banca Popolare di Sondrio, ha riportato un utile netto (escluse le quote di terzi) di 1,4 miliardi di euro, in leggera discesa rispetto ai 1,52 miliardi di euro del 2023 a causa delle maggiori imposte. L’utile ante imposte era infatti salito del 19,1% a 2,05 miliardi di euro. “Il 2024 è stato certamente un anno di svolta posizionamento di Bper sul mercato. Con il nuovo piano industriale ci siamo assunti degli impegni chiari che saranno la nostra guida per questo nuovo triennio, con l’obiettivo di continuare a generare nuovo valore per tutti i nostri stakeholders”, ha precisato Papa.

Bper: 17,4 miliardi di euro a imprese e famiglie

Guardando agli altri dati, l’istituto ha riportato una gestione operativa, salita da 2,44 miliardi a 2,54 miliardi di euro (+4,1%), così come i proventi operativi netti, cresciuti 5,48 miliardi a 5,57 miliardi di euro. “Abbiamo rafforzato ulteriormente le nostre basi, oggi confermiamo un solido profilo finanziario, reddituale e distributivo. Per questo, vorrei esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe del gruppo che hanno contribuito con passione e determinazione al raggiungimento di questo traguardo, sempre con grande attenzione ai bisogni dei nostri clienti e dei territori in cui operiamo”, ha aggiunto Papa, che ha evidenziato che lo scorso anno Bper ha erogato 17,4 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese”. Un dato rilevante dato che l’attuale “sistema nazionale ha registrato una contrazione degli impieghi”.

Dividendo di 0,60 euro per azione

Oltre all’approvazione del bilancio, il cda di Bper ha confermato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in contanti di 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni rappresentative del capitale sociale, al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola, per un ammontare massimo complessivo di 852.974.594,40 euro. La cedola sarà staccata il 19 maggio 2025, con pagamento previsto il 21 maggio 2025.

“Sì alla fusione con Banca Popolare di Sondrio”

Partendo dal presupposto che l’ops lanciata su Banca Popolare di Sondrio coinvolge direttamente Unipol, in quanto è maggiore azionista di entrambi gli istituti, nelle scorse ora

gli analisti di S&P Global Rating hanno promosso la fusione. “Se realizzata in modo efficace, crediamo che possa rafforzare la posizione di mercato di Bper e aprire la strada a un gruppo più efficace e diversificato”.