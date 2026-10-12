Il patto tra banca e impresa

Ma allora si può fare! Dico così dopo aver letto che Intesa Sanpaolo ha deciso di destinare venti miliardi di euro di nuovi finanziamenti alle piccole e micro imprese dei comparti dell’artigianato, del commercio e del turismo. Una mossa apprezzabile, visto che non è proprio consuetudine del mondo delle banche promuovere una strategia dell’attenzione verso realtà imprenditoriali a larghissima capillarità sul territorio nazionale. Stando a questa buona notizia, evidentemente il risiko che vede il gruppo di Ca’ de’ Sass impegnato a chiudere con successo la partita con Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, non l’ha distratto dall’economia reale. La questione andrà perciò seguita. Perché agli annunci anche se qui siamo già entrati in una dimensione operativa e sulle modalità specifiche se n’è scritto nei giorni scorsi sulle pagine dell’economia di questo quotidiano (venerdì 9 ottobre) dovranno seguire i fatti. Perché piccole imprese e realtà artigiane necessitano di essere sostenute nel percorso di sviluppo connesso a una politica oculata ma, non più rinviabile, di investimenti in innovazione, digitalizzazione e adeguata riqualificazione rispetto a un’urgenza come quella dell’energia. Stare al passo con un livello di competitività sempre più difficile da perseguire richiede la presenza di una sponda finanziaria solida. Che contribuisca a tutelare questo patrimonio imprenditoriale, anima del made in Italy. È ancora presto per ritenere questo intervento un patto di sistema. Tuttavia, qualcosa di positivo è successo. E non va sottovalutato che si sia attivato il gruppo bancario leader in Italia.

C’è da attendersi che altri soggetti del mondo del credito mettano in campo iniziative analoghe. L’Italia delle pmi, dopo anni e anni di rapporti complicati se non addirittura di assenza di relazioni con gli «sportelli», meritano un’interlocuzione propositiva. Faccia a faccia. Solo attraverso un dialogo consapevole può uscirne un percorso di potenziamento territoriale. Finalmente si è imparata la lezione?

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