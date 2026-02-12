Incubo virus IA per i signori dei fondi. Fineco al tappeto (-10%)

Seduta pesante per il comparto del risparmio gestito a Piazza Affari, travolto da vendite diffuse che hanno colpito i principali titoli del settore in un clima di elevata volatilità. A guidare i ribassi sul listino milanese è stata FinecoBank, che ha lasciato sul terreno il 9,05% chiudendo a 20,11 euro. Per Fineco, che ha basato gran parte del suo successo sulla combinazione fra piattaforma digitale, servizi di investimento e una rete di consulenti integrata, questo tipo di scenario rappresenta un elemento di incertezza: se le tecnologie AI diventassero la nuova commodity attraverso cui attrarre e mantenere clienti, la competizione potrebbe spostarsi su leve di prezzo, esperienza utente e costi di sviluppo tecnologico piuttosto che su competenze relazionali e dimensione di mercato.

L'intero comparto finanziario europeo ha accusato il colpo dopo il sell-off registrato alla vigilia a Wall Street. A innescare il virus delle vendite è stata, infatti, la notizia, diffusa negli Stati Uniti, del lancio da parte della start-up di wealth management Altruist di un nuovo servizio di pianificazione fiscale integrato nella piattaforma di intelligenza artificiale Hazel. Il servizio è disponibile anche per società che non custodiscono gli asset presso Altruist, ampliando potenzialmente il perimetro competitivo. Hazel è già in grado di elaborare dichiarazioni dei redditi, buste paga ed estratti conto, e secondo il mercato potrebbe rappresentare un primo passo verso un'offerta di consulenza patrimoniale sempre più automatizzata e basata sull'AI. La reazione è stata immediata e ha alimentato i timori che nuovi strumenti digitali possano disarticolare il modello di business tradizionale fondato sulla relazione personale tra consulente e cliente.

Secondo gli analisti di Rbc, tuttavia, il movimento riflette un posizionamento di breve termine più che una revisione strutturale dei fondamentali del settore. Sulla stessa linea Barclays, che in un report definisce la reazione dei prezzi «esagerata» e osserva che la consulenza fiscale può essere percepita come prodotto d'ingresso per sviluppare in seguito un'offerta più completa basata sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, ricorda che in Italia le banche operano come sostituto d'imposta, gestendo automaticamente gli aspetti fiscali degli investimenti senza coinvolgere direttamente il cliente.

Inoltre, il modello del consulente indipendente è poco radicato e le reti operano attraverso agenti collegati, già dotati di strumenti digitali di supporto. A ciò si aggiunge un utilizzo ancora limitato delle tecnologie AI nei servizi finanziari, destinato forse a crescere con il ricambio generazionale.