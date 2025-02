Intesa Sanpaolo, superati gli 80 miliardi di capitalizzazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Intesa Sanpaolo raggiunge un nuovo record di capitalizzazione in Borsa, superando la soglia degli 80 miliardi di euro. Un risultato che il Ceo e consigliere delegato, Carlo Messina, ha commentato con orgoglio durante il suo intervento in videocollegamento alla presentazione del piano strategico 2025/2028 della Compagnia di San Paolo.

"Intesa Sanpaolo ha superato in questo momento, mentre stiamo parlando, gli 80 miliardi di euro del suo valore di Borsa e questo mi rende molto orgoglioso", ha dichiarato Messina. "Nel momento in cui voi presentate il vostro piano strategico, la banca raggiunge il suo record di valore di Borsa”, ha aggiunto. Alle 13.15 a Piazza Affari il titolo guadagna l’1% a 4,52 euro per una market cap di 80,35 miliardi di euro. “Credo sia simbolico di un momento di condivisione di un successo enorme che abbiamo raggiunto grazie a 100mila persone che lavorano nella nostra banca, ma soprattutto grazie ad azionisti stabili che garantiscono serenità al management della banca e su cui c'è piena condivisione di valori e di raggiungimenti di obiettivi comuni", ha affermato.



Messina ha poi sottolineato la stabilità e l'indipendenza di Intesa Sanpaolo rispetto alle recenti dinamiche di mercato, caratterizzate da operazioni di fusione e acquisizione. "In un contesto di mercato in cui si stanno susseguendo offerte pubbliche di scambio e di acquisto, con una dinamica spesso caotica e confusionaria, noi ribadiamo che da tutto questo staremo fuori, non siamo interessati in nessun modo a rimanere coinvolti in quello che sta accadendo".

A livello dimensionale, il Ceo ha evidenziato la forza della banca rispetto agli altri attori del sistema finanziario italiano. "Giusto per elemento dimensionale, oggi Intesa Sanpaolo gestisce un trilione e 400 miliardi di euro delle famiglie italiane. Il risparmio che Generali gestisce in Italia ammonta a 200 miliardi e parliamo di soggetti che vengono considerati un punto strategico per il Paese, mentre le banche coinvolte nelle operazioni di M&A hanno una gestione di risparmio gestito intorno ai 60/70 miliardi di euro. Parliamo di operazioni di mercato che non cambieranno nulla rispetto al posizionamento di Intesa Sanpaolo qualunque cosa accada".

Infine, Messina ha ribadito il ruolo chiave di Intesa Sanpaolo come punto di

riferimento per il sistema bancario italiano: "Oggi se c'è un soggetto che rappresenta un pilastro di sicurezza, di serietà e di stile è Intesa Sanpaolo, e questo grazie a azionisti stabili come sono le nostre Fondazioni".