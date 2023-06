Come investire online: 3 piattaforme di investimento a confronto

Fino a circa venti anni fa, l’unico modo per investire comprando azioni era recandosi in una filiale bancaria, rivolgersi all’impiegato ed eseguire un’operazione di acquisto tramite una chiamata direttamente alla Borsa di Milano.



Negli anni il mercato è cresciuto e si è sviluppato ed innovato redendo possibile l'accesso ai mercati finanziari tramite piattaforme digitali. Non è necessario conoscere concetti complessi sulla finanza, con le moderne piattaforme tutto può essere, con la dovuta cautela, a portata di mano.

Ecco perché le piattaforme di investimento e di trading stanno spopolando, saper scegliere la giusta piattaforma è una fase fondamentale per proteggere il proprio denaro.



Come scegliere una piattaforma di investimento

Non esiste una piattaforma migliore in assoluto per tutti, dipende dal proprio obiettivo, disponibilità e conoscenza del tema. Vediamo alcuni tra i principali criteri da valutare in fase di ricerca:

Sicurezza e regolamentazione : Il primo elemento da valutare è la regolamentazione e la sicurezza offerta dalla piattaforma. È essenziale scegliere un broker regolamentato da un'autorità finanziaria riconosciuta e competente. Conoscere l’esatta denominazione della società è fondamentale per verificare se la stessa sia presente negli albi della Consob o da altre Autorità. Se la società non è presente sul sito della Consob fra le imprese autorizzate (o sugli elenchi della Banca d'Italia), non bisogna assolutamente investire.

: Il primo elemento da valutare è la regolamentazione e la sicurezza offerta dalla piattaforma. È essenziale scegliere un broker regolamentato da un'autorità finanziaria riconosciuta e competente. Conoscere l’esatta denominazione della società è fondamentale per verificare se la stessa sia presente negli albi della Consob o da altre Autorità. Se la società non è presente sul sito della Consob fra le imprese autorizzate (o sugli elenchi della Banca d'Italia), non bisogna assolutamente investire. Offerta di strumenti e prodotti : Un altro aspetto fondamentale è l'offerta di strumenti e prodotti finanziari. Una buona piattaforma di investimento di trading dovrebbe fornire una vasta gamma di opzioni, come azioni, obbligazioni, ETF, materie prime e valute estere. Inoltre, strumenti come grafici interattivi, analisi di mercato e segnali di trading possono aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.

: Un altro aspetto fondamentale è l'offerta di strumenti e prodotti finanziari. Una buona piattaforma di investimento di trading dovrebbe fornire una vasta gamma di opzioni, come azioni, obbligazioni, ETF, materie prime e valute estere. Inoltre, strumenti come grafici interattivi, analisi di mercato e segnali di trading possono aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. Costi e commissioni : gli investitori dovrebbero valutare attentamente le commissioni di negoziazione, le spese di gestione, i costi di prelievo e altri eventuali oneri. Alcune piattaforme offrono tariffe competitive o commissioni basse, ma è importante anche considerare la qualità del servizio fornito in relazione ai costi.

: gli investitori dovrebbero valutare attentamente le commissioni di negoziazione, le spese di gestione, i costi di prelievo e altri eventuali oneri. Alcune piattaforme offrono tariffe competitive o commissioni basse, ma è importante anche considerare la qualità del servizio fornito in relazione ai costi. Semplicità: la facilità d'uso dell'interfaccia della piattaforma è fondamentale per capire come funziona e non sprecare tempo e risorse nel districarsi tra informazioni poco chiare. Valutare quindi la presenza di strumenti di analisi e grafici chiari ed intuitivi.



Ecco tre piattaforme per investire adatte anche a chi è alle prime armi. Le seguenti aziende sono tutte registrate presso la Consob e coperte dal fondo di garanzia (dei rispettivi paesi) fino a 100.000 euro, ovvero il sistema di protezione dei risparmiatori nel caso di eventuali crisi di una banca.

Fineco

Fineco è una delle banche più conosciute in Italia anche grazie alla sua solidità e sicurezza. La banca offre sia piattaforme per fare trading, come Powerdesk e la nuova FinecoX sia per investire. Replay è la piattaforma di investimento automatico che consente di accumulare un capitale su uno o più ETF attraverso investimenti mensili. Si tratta di una variante del classico Piano di accumulo del capitale (o PAC), il cliente sceglie gli ETF su cui investire e quanto si vuole investire ogni mese su ogni singolo ETF.



Se non si vuole sfruttare il piano replay o per l'acquisto di altri prodotti Fineco propone l’opzione “più investi meno paghi”, infatti facendo più ordini le commissioni andranno a ridursi. Le commissioni sulla singola transazione vanno da 2,95 € fino ad arrivare a 25€ ad operazione.

I costi del Piano Replay invece variano a seconda del numero di ETF che si decide di acquistare: da 2,95 € al mese per l'acquisto di un ETF a 19,85 € per l'acquisto di 12 ETF. Replay investirà in automatico le somme indicate addebitando un costo fisso o variabile a seconda del numero degli etf inseriti al posto delle ordinarie commissioni di negoziazione.



Il vantaggio di utilizzare la piattaforma di una banca è la possibilità di riunire i servizi bancari, di trading e di investimento, in un unico conto e tramite un’unica piattaforma. Inoltre essendo un istituto italiano può agire da sostituto d’imposta. Questo vuol dire che sarà Fineco ad occuparsi totalmente delle tasse sulle plusvalenze ottenute per la dichiarazione dei redditi.



Scalable Capital

Scalable capital è tra le più importanti piattaforme europee fondata da due ex banchieri di Goldman Sachs che mira a rendere gli investimenti accessibili a tutti. I risparmi sono conservati in una banca tedesca solida: la Baader Bank e protetti non solo dal fondo di garanzia fino a 100.000€ ma anche dal fondo di protezione dei depositi delle banche private tedesche.

Il conto titoli con cui effettuare gli investimenti è gratuito, in quanto i risparmi e investimenti saranno conservati in un conto a proprio nome, senza dover sostenere costi di apertura o di gestione. Si possono costruire piani di risparmio scegliendo tra 1.700 ETF gratuiti, partendo da un investimento minimo di 1 euro e scegliendo sia le date sia la frequenza di versamento.

Offre funzioni interessanti come i gruppi di portafoglio, che permettono di dividere i titoli in base al criterio che si preferisce, in base all’area geografica, all’obiettivo finanziario etc. Un altro valore aggiunto è l’educazione finanziaria promossa dalla piattaforma. Scalable dedica numerosi contenuti per blog e newsletter per formare i clienti ed aiutarli ad investire consapevolmente.



I costi e commissioni cambiano in base ai tre diversi piani pensati per vari tipi di investitori:



Free Broker: il piano gratuito, utile per chi sta iniziando a conoscere il mondo degli investimenti. Il costo delle azioni è di 0,99€ per transazione. I piani di accumulo in azioni ed ETF non hanno costi d’ordine. Offre inoltre un gruppo di portafoglio.

Prime Broker: il costo è di 2,99€ al mese, offre investimenti a zero commissioni. Offre tutte le funzionalità del Free Broker, con in più azioni senza costi d’ordine e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale e gruppi di portafogli illimitati.

Prime+ Broker: il costo è di 4,99€ al mese, possiede tutte le funzionalità del Prime Broker, ed in più offre interessi sulle giacenze.



Il conto deposito di Scalable (disponibile solo per il paino Prime+) offre gli interessi sulla liquidità libera (quindi senza vincoli temporali) più alti sul mercato. Di base gli interessi sono il 2,3 % annuo di interessi variabili ma a solo a giugno, in promozione, è disponibile la promozione che porta gli interessi al 3,5% per tre mesi (da luglio a settembre).



Un’ultima importante caratteristica è che Scalable non utilizza i fondi e titoli dei propri clienti e non opera in CFD. Cosa significa? I CFD (Contract For Difference) sono quei prodotti secondo cui, quando vengono comprati, in realtà, non si compra veramente l'azione ma un derivato quindi se il broker CFD fallisce si perdono anche i propri soldi. Con Scalable Capital, invece, si è davvero proprietari dei propri titoli. Non essendo una banca non funge da sostituto d’imposta, offre però un report fiscale dettagliato alla fine dell’anno pronto da presentare al proprio commercialista per la dichiarazione dei redditi.



Degiro

Degiro è una piattaforma olandese tra le più conosciute ed utilizzate in Europa ed in Italia. Degiro si distingue per il costo delle sue commissioni competitive e l'ampia scelta di strumenti finanziari disponibili per il trading. Non c’è un versamento minimo necessario, né una quota minima di investimento da effettuare.

I costi di tenuta conto di Degiro sono "pay per use", il che significa che le commissioni vengono addebitate solo se si investe. Quindi se un cliente opera solo in tre mercati, pagherà le commissioni solo per questi tre mercati. Degiro offre gratuitamente il deposito e il prelievo di fondi. Non ci sono costi fissi o di inattività.

Aprire e chiudere il conto è gratis e il deposito minimo è di solo 1 centesimo. Il costo delle commissioni dipende dai prodotti scelti: per le azioni italiane e americane per esempio si pagherà una commissione fissa pari a 1€, più un costo di gestione fisso di 1€ per transazione. Per acquistare azioni tedesche si pagherà una commissione di 3,90 €, più un fisso di 1 €.

A differenza delle precedenti piattaforme, Degiro non permette di rendere automatico l'acquisto di ETF ma in compenso il costo delle commissioni sono molto competitive. Gli etf su borse europee hanno un costo di 3 euro ad eseguito, tranne per una selezione di circa 200 etf, che degiro chiama "core selection" , i quali hanno invece un costo ad eseguito di un euro. In promozione, se si attiva il conto entro il 30 giugno 2023, Degiro rimborserà le commissioni di transazione fino a 100 €.



La ragione per cui è così utilizzato sta nella facilità di utilizzo e nella grande disponibilità di strumenti finanziari tra cui: azioni, obbligazioni, ETF, opzioni, futures e fondi di investimento. Degiro non offre un servizio di sostituto di imposta, perché non ha sede in Italia, e pertanto impone un regime dichiarativo. Il broker offre però un servizio di accounting, ovvero mette a disposizione un proprio staff di commercialisti che prepara un fac-simile del modulo 730 precompilato da presentare al proprio commercialista o al CAF di riferimento al momento della dichiarazione dei redditi.



Sul sito è anche presente la sezione di educazione finanziaria: “l’accademia dell’invesitore” in cui si spiega in modo semplice le basi dell’investimento, le strategie da usare e su quali prodotti investire in base alle proprie esigenze per creare investitori informati e consapevoli.